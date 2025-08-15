ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बालाघाट ने दिया था सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी, गवाह हैं इतिहास के वो पन्ने - BALAGHAT FREEDOM FIGHTERS HISTORY

मध्य प्रदेश के बालाघाट का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था, 365 स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन से लोहा लिया था.

martyr dasharam fulmari statue
अमर शहीद दशाराम फुलमारी प्रतिमा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read

बालाघाट: शुक्रवार (15 अगस्त) को आजादी का जश्न पूरे देश वासियों के लिए गौरव और उत्साह का दिन है. अंग्रेजी शासन के 200 सालों की बेड़ियां आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को टूटी थीं. मगर ये आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे देश के लाखों अमर शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी. तब जाकर हम आजाद हुए हैं.

90 सालों तक जारी रहा आंदोलन

वैसे तो स्वंत्रणता संग्राम की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ सन् 1857 में बिगुल बजा था, जिसके बाद लगातार भारत में करीब 90 सालों तक छोटे बड़े आंदोलनों होते रहे, फिर देश आजाद हुआ. देश को आजाद कराने में बालाघाट के वीर सपूतों का भी बड़ा योगदान रहा. इसलिए बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी देने वाला जिला बना.

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बालाघाट का महत्वपूर्ण योगदान (ETV Bharat)

बालाघाट से मिले 365 स्वतंत्रता सेनानी

अंग्रेजी शासन में बालाघाट जिला, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस के तहत आता था. जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी. बालाघाट सीपी एंड बरार के महाकौशल क्षेत्र में आता था. बालाघाट से ही सर्वाधिक 365 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. इसमें भी बालाघाट के वारासिवनी शहर से 92 स्वतंत्रता सेनानी निकले थे. ऐसे में वारासिवनी को स्वतंत्रता सेनानियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है.

BALAGHAT dasharam FREEDOM FIGHTERS HISTORY
गोलीबारी चौक पर शहीद हुए थे दशाराम (ETV Bharat)

गोलीबारी चौक पर शहीद हुए थे दशाराम

गांधी जी के आह्वान पर साल 1942 में देशभर में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था. इस आंदोलन का असर बालाघाट के वारासिवनी तक पहुंचा, जहां दशाराम फुलमारी के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ. इस दौरान अंग्रेजी सरकार ने जुलूस निकाल रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया. जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी. हिंसा को कंट्रोल करने के लिए सुपरिटेंडेंट ने गोली चलाने का आदेश दिया. इसी में गोली लगने से स्वतंत्रता सेनानी दशाराम 22 साल के उम्र में शहीद हो गए थे. इसमें कई लोग घायल हो गए.

वर्तमान में गोली कांड वाली जगह को गोलीबारी चौक के नाम से जाना जाता है. यहां दशाराम उर्फ दाखिया की प्रतिमा भी रखी गई है. इतिहासकार वीरेंद्र सिंह गहरवार ने बताया कि "बालाघाट जिले में करीब 365 स्वतंत्रता सेनानी थे, इनमें से करीब 70 को 6 महीने या उससे अधिक कारावास की सजा मिली थी. आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, अरुणा आसफ अली, आचार्य कृपलानी जी और तपस्वी सुंदरलाल भी वारासिवनी पहुंचे थे."

बालाघाट: शुक्रवार (15 अगस्त) को आजादी का जश्न पूरे देश वासियों के लिए गौरव और उत्साह का दिन है. अंग्रेजी शासन के 200 सालों की बेड़ियां आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को टूटी थीं. मगर ये आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे देश के लाखों अमर शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी. तब जाकर हम आजाद हुए हैं.

90 सालों तक जारी रहा आंदोलन

वैसे तो स्वंत्रणता संग्राम की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ सन् 1857 में बिगुल बजा था, जिसके बाद लगातार भारत में करीब 90 सालों तक छोटे बड़े आंदोलनों होते रहे, फिर देश आजाद हुआ. देश को आजाद कराने में बालाघाट के वीर सपूतों का भी बड़ा योगदान रहा. इसलिए बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी देने वाला जिला बना.

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बालाघाट का महत्वपूर्ण योगदान (ETV Bharat)

बालाघाट से मिले 365 स्वतंत्रता सेनानी

अंग्रेजी शासन में बालाघाट जिला, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस के तहत आता था. जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी. बालाघाट सीपी एंड बरार के महाकौशल क्षेत्र में आता था. बालाघाट से ही सर्वाधिक 365 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. इसमें भी बालाघाट के वारासिवनी शहर से 92 स्वतंत्रता सेनानी निकले थे. ऐसे में वारासिवनी को स्वतंत्रता सेनानियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है.

BALAGHAT dasharam FREEDOM FIGHTERS HISTORY
गोलीबारी चौक पर शहीद हुए थे दशाराम (ETV Bharat)

गोलीबारी चौक पर शहीद हुए थे दशाराम

गांधी जी के आह्वान पर साल 1942 में देशभर में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था. इस आंदोलन का असर बालाघाट के वारासिवनी तक पहुंचा, जहां दशाराम फुलमारी के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ. इस दौरान अंग्रेजी सरकार ने जुलूस निकाल रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया. जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी. हिंसा को कंट्रोल करने के लिए सुपरिटेंडेंट ने गोली चलाने का आदेश दिया. इसी में गोली लगने से स्वतंत्रता सेनानी दशाराम 22 साल के उम्र में शहीद हो गए थे. इसमें कई लोग घायल हो गए.

वर्तमान में गोली कांड वाली जगह को गोलीबारी चौक के नाम से जाना जाता है. यहां दशाराम उर्फ दाखिया की प्रतिमा भी रखी गई है. इतिहासकार वीरेंद्र सिंह गहरवार ने बताया कि "बालाघाट जिले में करीब 365 स्वतंत्रता सेनानी थे, इनमें से करीब 70 को 6 महीने या उससे अधिक कारावास की सजा मिली थी. आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, अरुणा आसफ अली, आचार्य कृपलानी जी और तपस्वी सुंदरलाल भी वारासिवनी पहुंचे थे."

For All Latest Updates

TAGGED:

BALAGHAT NEWSFREEDOM FIGHTER DASARAM PHULMARIMP MAJOR FREEDOM FIGHTERSQUIT INDIA MOVEMENTBALAGHAT FREEDOM FIGHTERS HISTORY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.