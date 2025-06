ETV Bharat / state

बालाघाट का नन्हा बुक राइटर, अपने बर्थडे को बदल दिया अर्थडे में - BALAGHAT LITTLE BOOK WRITER

बालाघाट का नन्हा बुक राइटर विहान रूसिया ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 3, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:12 AM IST 3 Min Read

बालाघाट : कहते भी हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है, उसे जब भी, जहां भी मौका मिलता है, अपना स्थान खुद बना लेती है. बालाघाट के एक बच्चे ने इसे फिर साबित किया. हम बात कर रहे हैं बालाघाट के नए श्रीराम मंदिर के सामने निवासरत वैभव रूसिया के पुत्र विहान रूसिया की. इस बालक ने 10 साल उम्र में एक किताब लिखी. किताब भी पर्यावरण से संबंधित है. इस बालक की चर्चा पूरे बालाघाट जिले में हो रही है. 5 साल की उम्र से ही पढ़ने-लिखने का शौक 10 साल के विहान ने 5 साल की उम्र से पर्यावरण और सोलर सिस्टम के बारे में कंप्यूटर पर जानकारी लेनी शुरू की और फिर कदम बढ़ते ही गए. विहान के परिजनों का कहना है "वह पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है." विहान के पिता वैभव रूसिया का कहना है "22 अप्रैल अर्थडे पर जन्मे विहान की प्रारंभ से ही पुस्तकों में खासी रुचि रही है. 5 साल की उम्र से वह पर्यावरण से प्रेरित लेख पढ़ता था. इस उम्र में ही वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गया. धीरे-धीरे उसने पर्यावरण के बारे में और जानने और समझने का प्रयास किया." विहान रूसिया को माता-पिता का मिला सपोर्ट (ETV BHARAT)

Last Updated : June 3, 2025 at 11:12 AM IST