बालाघाट में तेंदुए के नाखून बेचने की फिराक में था आरोपी, वन अमले ने धर दबोचा

बालाघाट: जेब में तेंदुए का नाखून लेकर एक शख्स मलाजखंड इलाके में घूम रहा था. पुलिस ने उसका पीछा करते हुए घेराबंदी कर दबोच लिया. जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. जिसके बाद पुलिस एक अन्य आरोपी तक पहुंची और उसे भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर किसली में खुदाई की गई. जहां से खुदाई के दौरान वन्यजीव तेंदुआ के अवशेष पाए गए.

तेंदुए का नाखून बेचने की फिराक में था आरोपी

बालाघाट के मलाजखंड में तेंदुए के नाखून बेचने की फिराक में एक आरोपी घूम रहा था. जिसके बाद विभाग को मिली मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी समनापुर के द्वारा टीम गठित की गई. जिसके बाद पुलिस ने मलाजखण्ड वार्ड क्रमांक 15 कंचन नगर में घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति धीर सिंह उईके, पिता पिरमू उइके को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान व्यक्ति के जेब से एक पॉलिथीन की पुड़िया निकली. जिसमें वन्य प्राणी के 3 नग नाखून रखे हुए थे.

तेंदुए के नाखून बरामद कर आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat)

बिजली करंट से तेंदुए का किया था शिकार

पुलिस ने आरोपी के पास से नाखून बरामद किया और उससे पूछताछ की. जिसमें आरोपी ने बताया कि वह खटिया गांव निवासी चैतराम पन्द्रे के पास से नाखून को बेचने के लिए लाया था. इसके बाद विभागीय टीम द्वारा आरोपी की निशानदेही पर चैतराम पन्द्रे को पूछताछ के लिए बुलाया गया. पूछताछ में आरोपी चैतराम बताया कि "लगभग एक वर्ष पहले चीतल के शिकार के लिए करंट बिछाया गया था. जिसमें वन्य प्राणी तेन्दुआ फंस गया था, जिसे दफना दिया है."

खुदाई में निकला तेंदुआ का अवशेष (ETV Bharat)

खुदाई में निकला तेंदुआ का अवशेष

कान्हा नेशनल पार्क के संचालक रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि "आरोपी से पूछताछ के बाद एन.टी.सी.ए. नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक भोपाल से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया गया. डॉग स्क्वायड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की गई. आरोपी की निशानदेही पर वन कक्ष क्रमांक 692, बीट किसली में खुदाई की गई. जहां से खुदाई के दौरान वन्यजीव तेंदुआ के अवशेष पाए गए."

तेंदुए के कुछ अंग थे गायब

रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने आगे बताया कि "खुदाई में वन्य प्राणी तेन्दुए की हड्डी और अन्य अवशेष मिले. लेकिन उसके शरीर के कुछ अंग गायब पाए गए. जिसमें वन अपराध प्रकरण जारी किया गया है. इसके साथ ही इस मामले को लेकर अभी अग्रिम जांच जारी है. वहीं, दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है."

वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. संदीप अग्रवाल एवं डॉ आशीष वैध के द्वारा तेंदुए के शव का परीक्षण किया गया. इस दौरान एन.टी.सी.ए. के अधिकृत प्रतिनिधि शिवांगी बेंद्रे, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक द्वारा नामांकित अशासकीय वन्य प्राणी विशेषज्ञ चन्द्रेश खरे, क्षेत्र संचालक रवीन्द्र मणि त्रिपाठी, उप संचालक कोर/बफर अमिता के.बी. उपस्थित रहे.

अंधविश्वास में करते हैं वन्य प्राणियों की हत्या

गांव के कुछ लोगों के बीच भ्रांति है कि बाघ और तेंदुए के दांत, मूंछ और पूंछ के बालों, नाखूनों आदि का उपयोग जादू-टोना और टोने-टोटके के लिए किया जाता है. जिससे कई बार लोग इन वन्य प्राणियों की हत्या कर देते हैं. बताया जाता है कि तांत्रिक क्रिया और काला जादू के लिए वन्य जीवों के अवयव का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए लोग काफी रकम देकर इन अवयव को खरीदते हैं. इसी अंधविश्वास के चक्कर में लोग दुर्लभ जीवों की हत्या कर देते हैं.