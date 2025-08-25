बालाघाट: ब्राजील में हुए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सेमिनार में भारत का प्रतिनिधित्व बालाघाट के कटंगी से विधायक गौरव सिंह पारधी और कर्नाटक की एक महिला विधायक ने किया. 2 दिवसीय संसदीय शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन और न्यायसंगत परिवर्तन पर 6 और 7 अगस्त 2025 को ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था. गौरव पारधी ने भारत की ओर से दमदार पक्ष रखा, जो बालाघाट के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है. पारधी ने ब्राजील में भारतीय राजदूत से भेंट कर कई मुद्दों पर चर्चा भी की.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गौरव पारधी का किया था चयन

वैश्विक जलवायु परिवर्तन सेमिनार का मुख्य विषय COP 30, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 33 साल बाद, क्योटो प्रोटोकॉल के 20 साल बाद और पेरिस समझौते के 10 साल बाद था. इस शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधित्व के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी और कर्नाटक की महिला विधायक दीप्ति माहेश्वरी का चयन केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया गया था. इसके आधार पर विधायक गौरव सिंह पारधी ने जलवायु पर्यावरण के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर देश का प्रतिनिधित्व किया.

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई पर दिया जोर

गौरव पारधी ने अपने प्रभावी वक्तव्य के साथ देश का पक्ष रखने हुए वैश्विक स्तर का ध्यान भारत की तरफ खींचा. इस सम्मेलन में हुए मंथन पर विधायक गौरव ने पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन से निपटने और न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग और कार्रवाई पर जोर दिया. साथ ही पर्यावरण के संरक्षण में विश्व स्तर पर साझा प्रयास करने की बात रखी.

गौरव सिंह ने बताया कि "शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और न्यायसंगत परिवर्तन के लिए नीतियों और पहलुओं पर सार्थक चर्चा की गई. ब्राजील में आयोजित वैश्विक सम्मेलन में विभिन्न देशों के सांसदों, जलवायु विशेषज्ञों, प्रतिनिधि और हितधारकों ने भाग लिया."