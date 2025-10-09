ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा कांड के बाद बालाघाट में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, दवा दुकानों और गोदमों पर मारी रेड

बालाघाट: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सीरप पीने से हुई मासूम बच्चों की मौतों ने देश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है. इसका असर बालाघाट में भी देखने मिल रहा है. जिले का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. दवाईयों की जांच तेज कर दी है. स्वास्थ्य विभाग और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम थोक एवं फुटकर दवा दुकानों में पहुंच कर मेडिसिन के स्टॉक की जांच कर रही है. साथ ही संदिग्ध दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन से अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है. जिसमें सबसे ज्यादा मौतें छिंदवाड़ा जिले में हुई हैं. इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री मोहन यादन ने मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप की खरीद और बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी है. इसको देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. इसी कड़ी में बालाघाट के अलग-अलग मेडिकल दुकानों एवं दवा गोदामों में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग और ड्रग विभाग की टीमों द्वारा दवाइयों के स्टॉक की जांच-पड़ताल की गई है.

छिंदवाड़ा कांड के बाद बालाघाट में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट (ETV Bharat)

बैन कफ सिरप नहीं पहुंचे बालाघाट

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने बताया कि "बालाघाट जिले में प्रतिबंधित सिरप की बिक्री के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि बैन दोनों कफ सिरप यहां के अधिकृत डीलरों के द्वारा नहीं खरीदी गई है. इससे यह स्पष्ट है कि बालाघाट जिले में बैन दोनों दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया है." इसके अलावा उन्होंने बताया कि "प्रतिबंधित दोनों सिरप बनाने वाली कंपनियों की अन्य दवाओं को भी सीज कर परीक्षण के लिए नमूने लिए किए गए हैं."

मेडिकल स्टोर में जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)

संदिग्ध दवाइयों की बिक्री पर लगी रोक

हालांकि जांच के दौरान दवाओं के लिए गए सैंपलों को भोपाल लैब भेजने की तैयारी है. वहीं मेडिकल स्टोर सहित अधिकृत दवा डीलरों के गोदामों की जांच के बाद सीएमएचओ डाॅ. परेश उपलप ने बताया कि "अभी तक बालाघाट में प्रतिबंधित दोनों कफ सिरप नहीं पहुंचे हैं. वहीं उक्त कंपनी की समस्त दवाइयों को सीज कर उसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा जिले के अधिकृत दवा डीलरों को आदेश जारी किया गया है कि उस कंपनी की सभी दवाइयों को अपने रिटेलरों से तत्काल वापस मंगवाए."