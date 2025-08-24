बालाघाट: हमारा देश विविधताओं का देश है. भिन्न-भिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति यहां की पहचान है. हमारा देश परंपरागत त्योहारों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है. जहां अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग त्योहार, रीति-रिवाज और परंपराएं हैं. परंतु वर्तमान परिदृश्य में अब त्योहार, रीति-रिवाज और प्राचीन परम्पराओं को विलुप्त होते देखा जा रहा है. हालांकि ग्रामीण अंचलों में कई जगह अब भी ये जिंदा हैं और इन्हें संजोया जा रहा है. ऐसा ही एक किस्सा बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मिलता है, जहां विलुप्त होते त्योहारों की झलक दिखाई पड़ती है.

बालाघाट में मनाया गया गेड़ी त्योहार

बालाघाट स्थित कान्हा नेशनल पार्क से सटे ग्रामीण अंचलों में अधिकांश आदिवासी समुदायों का निवास है. इसी क्षेत्र के पालडोंगरी गांव में विलुप्त होते 'गेड़ी त्योहार' का आयोजन किया गया. जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में खत्म होते गेड़ी (जेंड़ी) परंपरा का संरक्षण करना था.

गेड़ी त्योहार को जीवंत रखने की चल रही कवायद (ETV Bharat)

दरअसल, गेड़ी त्योहार आदिवासियों का प्रमुख महोत्सव होता है, लेकिन समय के साथ ये धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है. आज की जनरेशन का इस प्राचीन और पारंपरिक त्योहार से रूचि खत्म हो रही है. हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति को सहेज को रखना चाहते हैं और वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं.

क्या है गेड़ी त्योहार?

हरियाली (जीवती) अमावस्या के बाद से गांवों में बांस की गेड़ी बनाई जाती है, जिसे पोला और नारबोद त्योहार के दौरान पूजा कर विसर्जित कर दिया जाता है. इस समयावधि के दौरान तकरीबन 15 दिनों तक गेड़ी का खेल चलता है. जिसमें बच्चे बांस से बनाई गई गेड़ी का खेल के रूप में आनन्द लेते हैं, गांव के शौकीन लोग भी इसमें शामिल होते हैं.

बुजुर्गों की पुरानें यादें हो जाती है ताजा (ETV Bharat)

जिसके बाद पोला पाटन के दूसरे दिन सुबह मारबत के पुतला दहन के साथ ही नारबोद खेदी जाती है. गौरतलब हो कि मारबत के पुतले का दहन इन्ही बांस की गेड़ियों से किया जाता है. इस दिन यह गेड़ी का खेल साल भर के लिये समाप्त हो जाता है.

वातावरण बदलाव के प्रति सकारत्मकता बढ़ाता है त्योहार

पोला पाटन के इस दूसरे दिन को नारबोद का त्योहार भी कहा जाता है. इस दिन नारबोद का पौधा और अन्य औषधीय महत्व के कंद जंगल से लाकर जानकारों द्वारा ग्रामीणों को दिया जाता है और उन औषधियों का उपयोग किया जाता है. इस दिन खेत-खलिहान और पालतू पशु के स्वस्थ रहने की कामना की जाती है. मानसून के समय इस त्यौहार का महत्व इसलिए है, क्योंकि यह वातावरण में होने वाले बदलाव से होने वाले रोगों (वायरल फीवर) के प्रति एक सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है.

बालाघाट में मनाया गया गेड़ी त्योहार (ETV Bharat)

गेड़ी त्योहार को जीवंत रखने की चल रही कवायद

कान्हा परिक्षेत्र में इस तरह की परम्पराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं. परन्तु, वर्तमान में यह परंपरा विलुप्ति की कगार पर है. जिसके संरक्षण और महत्व को बरकरार रखने के लिए कुछ सामाजिक संगठनों ने एक पहल शुरू की और इस तरह से विलुप्त होते तीज त्योहार और परंपराओं को जीवंत रखने का बीड़ा उठाया है.

इसी क्रम में पैगाम आर्गेनाइजेशन ने स्थानीय संस्था 'जय नागा बैगा युवा संस्था' के साथ मिलकर, अपने जोहार फील्ड स्कूल (जोहार क्षेत्र कार्य विद्यालय) के अंतर्गत गेड़ी त्योहार के इस आयोजन को संपन्न किया. जिसका उद्देश्य कान्हा परिक्षेत्र में खत्म होते जैव-सांस्कृतिक अवयवों का संरक्षण करना है.

कैसे बनाई जाती है गेड़ी

गेड़ी बनाने के लिए 7 फीट की दो लकड़ियों में 3 फीट की उंचाई पर पैर रखने के लिए लकड़ी का गुटका लगाते है. काफी संतुलन और अभ्यास के बाद गेड़ी पर चढ़कर बच्चे गांव भर में घूमते है. कई बच्चे एक दूसरे गेड़ी के डंडे टकराकर करतब भी दिखाते है. इसे गोडोंदी लड़ाई कहते है.

बुजुर्गों की पुरानी यादें हो जाती है ताजा

इस आयोजन के दौरान गेड़ी नाच, गेड़ी लड़ाई, कुश्ती, कबड्डी, बैगा नृत्य इत्यादि किया गया. विलुप्त होती इस परंपरा का ग्रामीणों ने जमकर लुत्फ उठाया और इस त्योहार को मनाने के बाद ग्रामीण बुजुर्गों की पुरानी यादें ताजा हो गई. उन्होंने बताया कि इसी तरह वे इन त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाते थे जो न केवल आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं, बल्कि इन परम्परागत त्योहारों का मानव जीवन से कहीं न कहीं सीधा सम्बन्ध है, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सम्बल प्रदान करता है.

सामाजिक सौहार्द बचाए रखने के लिए त्योहार जरूरी

ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण अंचल में मनाए जाने वाले त्योहार धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं. इसका मुख्य कारण हमारी युवा पीढ़ी का उनसे मोहभंग हो जाना है. किंतु सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द के प्रतीक इन सभी तीज त्योहारों से मुंह मोड़ लिया जायेगा, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण अंचलों से भी सामाजिक सौहार्द महज औपचारिकताओं में सिमटकर रह जाएगा. इसलिये हमारे परम्परागत रीति-रिवाज और त्योहारों को संजोए रखने की आवश्यकता है.