बालाघाट: घने जंगलों के बीच सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व, लालबर्रा में विघ्नहर्ता श्रीगणेश जी का एक अनोखा मंदिर है. बताया जाता है कि करीब 4 दशक पहले सिवनी जिले के आष्टा और चंदौरी के कुछ लोगों ने मूर्ति को उठाकर गांव में ले जाने की कोशिश की. लेकिन जिस ट्रैक्टर से प्रतिमा ले जाना था, वह ट्रैक्टर ही क्षतिग्रस्त होकर 2 भागों में बंट गया. वहीं, प्रतिमा अपने स्थान से टस से मस भी नहीं हो पाई.

लोगों की आवाजाही पर है प्रतिबंध

बालाघाट के सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व स्थित लालबर्रा के घने जंगल में 'गणेश देव मंदिर' स्थित है. यहां बाघों के साम्राज्य के बीच भगवान गणेश का पूर्व मुखी मंदिर हैं. इस इलाके में बाघ, तेंदुआ, भालू और बायसन सहित अन्य वन्य जीव विचरण करते हैं. यह क्षेत्र वन विभाग के आधीन है, जहां आम तौर पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है. जंगल में सफारी के दौरान भी पर्यटक इस मंदिर को दूर से ही देख पाते है. यह मंदिर 14वीं शताब्दी का बताया जाता है.

बाघों के साम्राज्य में भालू संभालते हैं मंदिर का जिम्मा (ETV Bharat)

गणेश चतुर्थी पर ही मिलते हैं भगवान के दर्शन

पूर्व मुखी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान आमजन को जाने की अनुमति रहती है. पूरे साल भर में गणेश उत्सव के दौरान केवल 10 दिन के लिए ही इस मंदिर को खोला जाता है. यह मंदिर प्राचीन है और साल भर में केवल एक बार गणेश उत्सव पर ही भगवान के दर्शन मिलते हैं, इसलिए बालाघाट और सिवनी सहित आसपास के जिलों से गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं.

विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का अनोखा मंदिर (ETV Bharat)

जंगल में हैं कई देवी-देवताओं के मंदिर

मंदिर में विराजे भगवान गणेश की प्रतिमा मूषक पर सवार है. प्रतिमा करीब 5 फीट ऊंची है और कहा जाता है कि हर साल प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ रही है. ऐसी भी किवदंतियां हैं कि गणेश जी की प्रतिमा के नीचे एक किला दबा हुआ है. इस जंगल में भगवान गणेश के अलावा भगवान शिव, शनि देव, बड़ देवता और पवनसुत हनुमान के भी मंदिर हैं.

पूर्व सरपंच ने बनवाया मंदिर

गणेश जी की प्रतिमा के पास पहले केवल पत्थर के चक्रीय आकार वाले 2 स्तंभ थे. बाद में यहां मंदिर का निर्माण किया गया. करीब 13 साल पूर्व पांढरवाणी लालबर्रा के तत्कालीन सरपंच अनीस खान के नेतृत्व में मंदिर को बड़ा आकार दिया गया. अनीस खान ने बताया कि "कव्हर गढ़ में जितनी प्रतिमाएं हैं, उनकी नक्काशी जंगल में विराजित गणेश जी की प्रतिमा से मिलती जुलती हैं."

बालाघाट में घने जंगलों के बीच स्थित है गणेश देव मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर में आने-जाने के दौरान भक्त रहते हैं सतर्क

सीसीएफ गौरव चौधरी ने बताया कि "सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व के जंगल में गणेश मंदिर है. गणेश उत्सव में बालाघाट, सिवनी सहित अनेक जिलों के लोग पूजा-अर्चना करने 10 दिनों तक आते हैं. जंगल होने की वजह से यहां आने वाले को आने-जाने के दौरान जंगली जानवरों से सतर्क रहने के निर्देश दिए जाते हैं."

गणेश देव मंदिर में लोगों की आवाजाही पर रहता है प्रतिबंध (ETV Bharat)

इतिहास व पुरातत्व शोध संस्थान, बालाघाट के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र सिंह गहरवार बताते हैं कि "घने जंगल के अंदर पहाड़ी पर भगवान गणेश का मंदिर स्थित है. इस मंदिर में चौदहवीं शताब्दी की भगवान गणेश प्रतिमा स्थापित है, जो कि मूषक सवार है. जंगल के काफी अंदर होने की वजह से इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. जंगल में बाघ, तेंदुए, भालू समेत कई जंगली जानवर डेरा डाले रहते हैं. ऐसी किवदंती है कि मंदिर जब बंद रहता है तो इस मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में भालुओं का डेरा रहता है और वे ही मंदिर की निगरानी करते हैं."