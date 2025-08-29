बालाघाट : नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट के जंगलों में आजकल पिहरी (मशरूम) की धूम है. बारिश के मौसम के दौरान जंगलों में बांस के पेड़ों के बीच बहुतायत में मशरूम अपने आप ही उग रही है. मशरूम को इकट्ठा करने के लिए आजकल गांवों के लोगों का जंगलों में हुजूम उमड़ रहा है. लोग इसे खुद के घर में सब्जी के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं. इसे बाजार में बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं. जिले के हाट बाजारों में बड़ी मात्रा में पिहरी (मशरुम) बिकने के लिए आ रही है. ग्रामीण अंचल में पिहरी (मशरुम) को बांस पिहरी के नाम से जाना जाता है.

गांवों से लेकर शहरों में पिहरी की डिमांड

गौरतलब है कि बालाघाट जिले में घने जंगल होने के कारण यहां पर मिलने वाली वनोपज अन्य जिलों में देखने भी नहीं मिलती. जंगलों से प्राप्त वनोपज ग्रामीण अंचलों के लोगों की आजीविका का विकल्प है. वर्षाकाल के दिनों में बालाघाट जिले में पीहरी (मशरूम) बहुतायत में बिकने आती है. गांवों के अलावा कस्बों व शहरों में इसकी खासी डिमांड है. जंगलों में पाई जाने वाली यह पिहरी शहरों में आसानी से इसलिये मिल जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों की अपेक्षा शहरों में खरीददार ज्यादा होते हैं, और इसके यहां पर दाम भी ज्यादा मिलते हैं.

बालाघाट के जंगलों से निकले पॉवरहाउस की हाट-बाजारों में धूम (ETV BHARAT)

पौष्टिक गुणों से भरपूर पिहरी की सब्जी

पिहरी के शौकीन बताते हैं "इसकी सब्जी बनाई जाती है. ये सब्जी स्वादिष्ट के साथ ही पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है. इसी कारण अन्य सब्जियों की तुलना में यह अधिक दाम पर बिकती है. इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं." जानकार बताते हैं "शाकाहारी लोग मीट से मिलने वाले पोषक तत्व पीहरी से प्राप्त कर सकते हैं. यह शाकाहारियों के लिए बेहतर विकल्प है."

घनघोर बारिश में ज्यादा निकलती है पिहरी

जब तेज वर्षा के साथ बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो पिहरी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है. यह बांस के पेड़ों के नीचे सूखे हुए बांस के आजू-बाजू अधिक मात्रा में निकलती है. जंगल के करीब रहने वाले लोगों के लिए यह वर्षा के दिनों में आय का जरिया है. बालाघाट से बैहर रोड पर सड़कों के किनारे अनेक स्थानों पर ग्रामीण पिहरी बेचते हुए मिल जाते हैं. इसे खरीददार मुंहमांगी कीमत पर खरीदते हैं. हालांकि इसका सीजन कुछ निश्चित दिनों तक का ही होता है. यह साल में एक बार बारिश के इन्ही दिनों में पाई जाती है. बालाघाट जिले में पीहरी फड़ के हिसाब से बेची जा रही है. फिलहाल बालाघाट में एक फड़ का दाम 50 रुपए चल रहा है.

गांवों से लेकर शहरों में पिहरी की डिमांड (ETV BHARAT)

राज्यपाल भी पिहरी की सब्जी के हुए दीवाने

गौरतलब है कि विगत 21 अगस्त को मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल बैहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्राम बिरवा की ईमला बाई ने अपने घर भोजन किया था, जहां उन्हें खाने में भोण्डो पीहरी परोसी गई थी. बता दें कि ग्रामीण अंचलों में पाई जाने वाली पिहरी अलग-अलग किस्म की पाई जाती है, जिनमे भोण्डो पिहरी, डूमर पिहरी, बांस पिहरी के अलावा और भी किस्में होती है. पिहरी (मशरूम) को स्थानीय बोली में भमोड़ी के नाम से भी जाना जाता है. कुछ क्षेत्रों में इसे कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है.

बालाघाट के हाट बाजारों में खूब बिक रही पिहरी (ETV BHARAT)

सेहत के लिए कितनी गुणकारी है मशरूम