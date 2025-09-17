ETV Bharat / state

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

दरअसल, दक्षिण वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी के अंतर्गत कन्हड़गांव-गोरेघाट सर्किल के जंगल किनारे लगे खेतों की सीमा पर सोलर वायर (सोलर फेंसिंग) लगाई जाएगी. फेंसिंग लगते ही वन्य प्राणी यहां आएंगे तो उन्हें करंट का झटका लगेगा. ऐसे में बाघ समेत अन्य वन्य प्राणी खेतों व आबादी वाले क्षेत्र में नहीं घुस सकेंगे. इससे बाघ मानव द्वंद्व रोकने में वन विभाग को मदद मिलेगी. डीएफओ बालाघाट ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्य वन संरक्षक कार्यालय भोपाल भेजा है

बालाघाट: लगातार बाघ के हमले ने वन विभाग को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक तरफ वन्यजीव लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों के द्वारा अवैध शिकार कर वन्यजीवों को मौत के घाट उतारा जा रहा है. वन्यजीव और मानव के बीच चल रहे इस द्वंद का आखिरकार वन विभाग ने एक हल निकाला है, जिसका प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है.

वन्यजीव और मानव के बीच द्वंद रोकने की अनोखी मुहिम (ETV Bharat)

8 महीने में बाघ ने ली 5 लोगों की जान

कन्हड़गांव- गोरेघाट सर्किल से लगे करीब 15 गांवों के आसपास बाघों का मूवमेंट बना रहता है. इस दौरान कई बार बाघ गांव व खेतों में घात लगाकर ग्रामीणों सहित जानवरों पर हमला कर अपना निवाला बनाते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए वन विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है. बीते 8 महीने में बाघ ने 5 लोगों की जान ले ली है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. साथ ही कई मवेशियों का शिकार कर चुका है. इस हालत में कई ग्रामीणों ने पालतू मवेशी पालने तक बंद कर दिए हैं.

बाघों के मूवमेंट का वन विभाग ने कराया सर्वे

बता दें कि बालाघाट में 53 प्रतिशत वन क्षेत्र है. इस कारण यहां अधिक संख्या में वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं. यहां से 3 टाइगर रिजर्व लगे हैं, इसमें कान्हा, पेंच और नवेगांव नागजिरा टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र) शामिल हैं. इन टाइगर रिजर्वों से बाघ एक से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं. इन रास्तों पर आते-जाते कई बार बाघ दिखाई देते हैं. पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से कटंगी तिरोड़ी के जंगल लगे हैं. यही वजह है कि 70-80 किलोमीटर के दायरे में 5-6 चिन्हित बाघ विचरण कर रहे हैं. वन विभाग ने किसानों की मांग पर बाघ के मूवमेंट वाले चयनित क्षेत्र का सर्वे कराकर बाघों की बढ़ती संख्या और मानव-बाघ के द्वंद्व रोकने के लिए सोलर वायर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया हैं.

वन विभाग जंगल की सीमा पर करेगा सोलर फैंसिंग (ETV Bharat)

ऐसा होता है सोलर वायर सिस्टम

बालाघाट दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अधर गुप्ता ने बताया कि "सोलर फेंसिंग एक ऐसा तकनीकी सिस्टम है, जिसमें सोलर पैनल और करंट प्रवाहित करने वाले तार लगाए जाते हैं. इस सिस्टम में मुख्य रूप से क्लच वायर और सीसीएम मशीन शामिल होती है. इन तारों में करंट लगातार प्रवाहित होता रहता है. जब बाघ, तेंदुए, बायसन, हिरन, जंगली सूअर इन तारों से टकराते हैं, तो उन्हें करंट का हल्का सा झटका लगता है. हालांकि, यह करंट जंगली जानवर के लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन जानवर इससे घबरा जाते हैं. इस तरह यह सिस्टम हिंसक वन्य प्राणी को आगे बढ़ने से रोकता हैं. इससे खेत में लगी फसल व मानव-हिंसक वन्य प्राणी का द्वंद्व रोकने में कामयाबी मिलेगी."

प्रस्ताव पास होते ही शुरू होगा काम

डीएफओ अधर गुप्ता ने बताया, "वन परिक्षेत्र कटंगी के गोरेघाट-कन्हड़गांव सर्किल में बाघ का मूवमेंट पिछले लंबे समय से है. इस क्षेत्र में बाघ मानव द्वंद्व रोकने के लिए चयनित क्षेत्र में सर्वे कराकर सोलर वायर लगाने का प्रस्ताव तैयार कर भोपाल भेजा गया है. वहां से अनुमति मिलते ही सोलर फेंसिंग लगाने का काम शुरू हो जाएगा. सोलर फेंसिंग लगने से हिंसक वन्य प्राणी को करंट लगेगा, तो आगे जाने के बजाय पीछे हट जाएंगे."