टाइगर्स के बढ़ते हमलों के बाद वन विभाग को करना पड़ रहा गाना-बजाना, सामने आई बड़ी वजह - BALAGHAT FOREST DEPARTMENT CHOUPAL

बालाघाट में 8 माह में 4 लोग हुए बाघ के शिकार, वन विभाग ने बताया हिंसक जानवरों से बचाव के तरीके, चलाया जागरूकता अभियान

Balaghat Forest Department campaign
वन विभाग ने बताए हिंसक जानवरों से बचाव के तरीके (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 11:42 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 11:57 AM IST

बालाघाट: वन विभाग द्वारा गीत-संगीत के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है. क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा जगह-जगह कर्मा शैली और लोकगीत के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है. वहीं, हिंसक जीवों द्वारा हमले के दौरान उससे बचाव और सुरक्षा के तरीके भी लोगों को बताई जा रही है. इसके लिए ग्राम पंचायत पोंगारझोड़ी में मंगलवार को चौपाल का आयोजन किया गया.

गांव में आ जाते हैं वन्य जीव

वनों से घिरे बालाघाट में वन्यजीवों की भरमार है, जिसके कारण अक्सर वन्यप्राणी भटककर गांवों की ओर आ जाते हैं. इस दौरान कई बार लोग उन्हें मार देते हैं. वहीं, दूसरी ओर हिंसक जानवर ग्रामीणों के लिए जान का खतरा बन जाते हैं. ऐसे वन्य जीव के संरक्षण और उनसे बचाव के लिए वन विभाग द्वारा अनोखी मुहिम चलाई गई है.

Balaghat Forest Department Choupal
लोकगीत के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक (ETV Bharat)

8 माह में 4 लोग हुए बाघ के शिकार

बालाघाट जिले में बाघ द्वारा बीते करीब 8 माह में अलग-अलग जगहों पर 4 लोगों को अपना शिकार बना लिया गया. इसके अलावा कुछ लोगों को घायल भी कर दिया गया है. जिसके बाद से वन अमले द्वारा मुहिम शुरू करते हुए ऐसी परिस्थिति में किस तरह से स्वयं को बचाना है, साथ ही वन्यजीवों की भी सुरक्षा करना है, इसे लेकर जनजागृति अभियान लगातार चलाया जा रहा है.

वन विभाग ने बताया हिंसक जानवरों से बचाव के तरीके (ETV Bharat)

लोकगीत के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक

बालाघाट में क्षेत्रीय लोकगीतों के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है. जिसके लिए जगह-जगह पर वन विभाग द्वारा ग्रामीण कलाकारों की गीत-संगीत प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है. जहां ग्रामीण न केवल लोकगीतों का आनन्द ले रहे हैं, बल्कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भी भलीभांति समझ पा रहे हैं.

पोंगारझोड़ी में चौपाल का आयोजन

ग्राम पंचायत पोंगारझोड़ी में चौपाल का आयोजन किया गया. जिसमें ग्राम पोंगारझोड़ी और आसपास के क्षेत्र से लोग पहुंचे थे. यहां लोगों को संगीत मंडली द्वारा कर्मा शैली और लोक गीतों के माध्यम से हिंसक वन्य जीव के हमले से बचाव और सुरक्षा के तरीके बताए गए. वहीं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया. चौपाल के दौरान वन मंडलाधिकारी नेहा श्रीवास्तव और उप वन मंडल अधिकारी राकेश शाक्यवार सहित वन परिक्षेत्र अधिकारी कंदर्प भट्ट मौजूद रहे.

Protect from animals awareness
वन विभाग ने जागरूकता के लिए किया गाना बजाना (ETV Bharat)

हिंसक जानवरों से बचने के तरीके बताए

परिक्षेत्र अधिकारी कंदर्प भट्ट ने ग्रामीणों को हिंसक वन्य प्राणी से सामना होने पर रखी जाने वाली सावधानियां बताई. इसके साथ ही ऐसे वन्य प्राणी गांव में दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करने की अपील की. इसके अलावा सर्प के काटने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज कराने की सलाह देते हुए वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी समझाइश दी.

चौपाल में ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा आयोजित मनोरंजक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए गीत संगीत के माध्यम से दी गई जानकारी की सराहना किया. लोगों ने वन्य जीव संरक्षण के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आश्वासन दिया.

बाघ मित्रों को किया गया सम्मानित

आयोजन के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम के बाघ मित्रों को पुरस्कृत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई. इस दौरान बताया गया कि बाघ मित्रों का चयन विभाग द्वारा इसलिए किया गया है ताकि बाघों के संरक्षण और उनके अवैध शिकार पर रोकथाम लगाई जा सके. टाइगर की मूवमेंट यदि गांव के आस-पास होती है तो बाघ मित्र वन विभाग को सूचित करेंगे और लोगों को उस तरफ जाने से रोकेंगे. इसके साथ ही बाघ मित्र फटाकों की आवाज से बाघ के रास्ते को दूसरी ओर डायवर्ट करेंगे, जिससे जन हानि न हो.

