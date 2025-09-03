बालाघाट: खेलों के अलावा डांसिंग, पेंटिंग्स के साथ पढ़ाई में कई मेडल जीतने वाले दिव्यांग स्वराजदीप का रास्ता इतना होनहार होने के बाद भी गरीबी के कारण रुक गया. स्वराजदीप के परिवार में दो बहनें भी उसी की तरह दिव्यांग हैं. पिता का देहांत हो गया है, मां किसी तरह परिवार का भरण पोषण करती हैं. लेकिन स्वराजदीप इतना प्रतिभावान होने के बावजूद आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है. उसे पढ़ाई बंद करनी पड़ी.

स्वराजदीप की समस्या ईटीवी भारत पर प्रकाशित

स्वराजदीप को लेकर ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की. इसका असर अब देखने मिला है. कलेक्टर मृणाल मीणा ने खबर को संज्ञान लेते हुए स्वराज दीप की आगे की पढ़ाई जारी रखने का आश्वासन दिया है. ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक अमले ने स्वराजदीप की मां से सम्पर्क किया और उन्हें बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा से मिलवाया. इसके बाद कलेक्टर ने उनकी सारी समस्यओं को सुनते हुए स्वराजदीप की पढ़ाई को लेकर आश्वस्त कराया.

दिव्यांग छात्र स्‍वराजदीप के मेडल्स (ETV BHARAT)

देश के मूक-बधिर स्कूलों से किया जाएगा संपर्क

कलेक्टर ने मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाकर देश के अन्य मूकबधिर स्कूलों से सम्पर्क कर स्वराजदीप को प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए. कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा "स्वराज दीप की फीस एवं छात्रावास की आदि के खर्च की व्यवस्था जिला प्रशासन शीघ्र ही करेगा. उन्होंने स्वराजदीप और उनकी मां को आश्वस्त कराया कि उसकी आगे की पढ़ाई अब नही रुकेगी." कलेक्टर के आश्वासन के बाद स्वराजदीप की मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े.

दिव्यांग छात्र की मां ने ईटीवी भारत का आभार माना

स्वराजदीप की मां ने ईटीवी भारत का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा "मेरे दुख के क्षणों में आपने मेरी आवाज उठाई और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया. इससे मेरे बेटे को मदद मिल सकी." वहीं, ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा "जिस तरह से स्वराजदीप की मां का कहना था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण स्वराजदीप आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो हमने उन्हें आश्वस्त कराया कि उसकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जाएगी."

कलेक्टर ने ईटीवी भारत की भूमिका को सराहा

कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया "आगे की पढ़ाई के लिए मैसूर, हरियाणा और दिल्ली में मूकबधिरों के लिए कॉलेज हैं. जिला शिक्षा अधिकारी और सामाजिक न्याय के उपसंचालक को तीनों जगह पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं. स्वराजदीप के परिजन जहां चाहेंगे वहां एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और फीस आदि का पूरा सहयोग करेंगे." ईटीवी भारत की इस खबर को लेकर कलेक्टर ने कहा "आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया. क्योंकि परिजन उस समय हमारे पास तक नहीं पहुंच पाए थे. आपके द्वारा जनहित का यह अच्छा मुद्दा उठाया गया, जिसके चलते उनकी मदद हो पाई."