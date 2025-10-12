ETV Bharat / state

चीन से एमबीबीएस, दिल्ली में की डॉक्टरी, अब बालाघाट में खेती कर काट रहे जीवन

यह कहानी है आंध्र प्रदेश से अपना ताल्लुक रखने वाले निरंजन कुमार की, जो फिलहाल बालाघाट जिले के ग्राम नंदोरा में पिछले पांच सालों से निवासरत हैं. खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते हैं. इसके पीछे की पूरी वजह जानने के लिए जब हमने निरंजन कुमार से बात की तो पता चला कि "वे तकरीबन पांच साल पहले दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर थे. जहां पर उन्होंने सालों अपनी सेवाएं दी. वहां वे लाखों रुपए महीना कमाते थे.

बालाघाट के नंदोरा गांव के रहने वाले निरंजन कुमार ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की. इसके बाद दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं देकर लाखों रुपए महीना कमा रहे थे. ऐसा फिर क्या हुआ कि अचानक से एक दिन सब कुछ छोड़कर गांव में बस गए और खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करने लगे. उनका मानना है कि कम संसाधनों के साथ भी सरल और सहज जीवन जिया जा सकता है.

बालाघाट : इस चकाचौंध भरी दुनिया में हर एक युवा का सपना होता है पढ़ लिखकर बेहतरीन जिंदगी जिया जाये. लेकिन बालाघाट के एक छोटे से गांव नंदोरा में रहने वाले निरंजन कुमार ने इस चकाचौंध भरी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा करके अब अपने गांव में सादगी के साथ जिंदगी जी रहे हैं. उनकी कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है. आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि कोई फिल्म का किस्सा है, लेकिन यह चौंकाने वाली हकीकत निरंजन कुमार की है.

सादगी की तलाश में पहुंचे बालाघाट

निरंजन कुमार की माने तो इन सब के बावजूद उनका मन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में नहीं लगा और धीरे धीरे इस जिंदगी से उनका मोह भंग होता चला गया. तब एक दिन अचानक उन्होंने फैसला कर लिया कि अब आगे का जीवन सादगी और शांति के साथ बिताएंगे. बस फिर क्या था दिल्ली को उसी समय अलविदा कह दिया और अपना सब कुछ छोड़कर बालाघाट जिले के ग्राम नंदोरा को अपना अगला पड़ाव बना लिया. यहीं आकर रहने लगे हैं.

खेती कर डॉ निरंजन कर रहे जीवन यापन (ETV Bharat)

लग्जरी जीवन को कहा अलविदा

नंदोरा गांव में निरंजन कुमार ने 5 एकड़ खेती के लिए जमीन खरीदी और एक कच्चा मिट्टी का मकान बना लिया और भागदौड़ भरी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए अब वे खेती किसानी का काम करने लगे हैं. हालांकि, चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि "उनके इस फैसले से उनके माता पिता नाराज हैं. लेकिन निरंजन कुमार का मानना है कि वे दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्प संसाधनों के साथ भी चैन और सुकून की जिंदगी जिया जा सकता है.

सादगी भरा जीवन खुशियों की चाबी

अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को टाटा बाय बाय करने के बाद गांव में निरंजन बेहद आसानी से जिंदगी को जी रहे हैं. उनके पास यहां गांव में न तो ज्यादा संसाधन है और न ही आधुनिक सुविधाएं. मगर फिर भी वे पूरी तरह संतुष्ट और खुश नजर आते हैं. फिलहाल ग्राम नंदोरा में उनका मिट्टी का मकान है, जो गोलाकार में बना हुआ है. यहां वे स्वयं को खुश बताते हैं. जीवन यापन के लिए खेती करते हैं. उन्होंने अभी खेत में धान की फसल लगा रखी है. वे पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करते हैं और खेती में स्वयं मेहनत करते हैं.

सुकून की तलाश में बालाघाट पहुंचे डॉ. निरंजन कुमार (ETV Bharat)

व्रत से कई बीमारियां स्वत: हो जाती हैं ठीक

निरंजन ने बताया कि "उनकी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य है. उन्होंने अब खुद को गांव के माहौल में पूरी तरह से ढाल लिया है. वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते हैं और प्राणायाम और योगासन करते हैं. इसके अलावा वे उपवास को अधिक महत्व देते हैं. उनका मानना है कि उपवास से कई बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं." उन्होंने बताया कि "वे इसी कारण लंबे समय से बीमार नहीं हुए हैं."

हमारे आसपास मौजूद कई बीमारियों की दवा

इसके अलावा निरंजन का मानना है कि "अगर कभी बीमार पड़ भी जाएं, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है. घर पर ही अनेक प्रकार की दवाईयां उपलब्ध होती हैं, जिनसे उपचार किया जा सकता है. उनके अनुसार घर की रसोई से लेकर हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं, जो हमे कई प्रकार के रोगों से छुटकारा दिला सकती हैं. इसके लिए बाहर से दवाइयों को खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है."

अपने कल्चर से दूर हो रहे लोग

अचानक बदली जीवन शैली को लेकर जब निरंजन से सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि "मैंने चीन से एमबीबीएस किया है. इसके अलावा वे दिल्ली में भी रहे. उनके अनुसार चीन भले ही बहुत आगे निकल गया हो, लेकिन वहां के लोग अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं. दिल्ली में रहने के दौरान यही परेशानी यहां भी दिखी."

खुशनुमा जिंदगी जीने का प्रयास

उनका मानना है कि दुनिया के लोग भारत को अध्यात्म की राजधानी मानती हैं. ऐसी परिस्थिति में हमें फिर से उसी धारा से जुड़ने की आवश्यकता है. उसे जाग्रत करने की आवश्यकता है. ऐसे में फिर से देश को पुरानी धारा में लौटने की आवश्यकता है. मेरी भी यही कोशिश है कि मैं कम से कम संसाधनों में जिंदगी को जीने का प्रयास करूंगा और देश समाज को भी यही संदेश दूं कि कम संसाधनों के बावजूद बेहतर और खुश मय जीवन जिया जा सकता है.

पुरानी धारा से जुड़कर जी रहे जीवन

चर्चा के दौरान निरंजन ने बताया कि "भले ही उन्होंने भागदौड़ भरी चकाचौंध से तौबा कर ली है और पुरानी धारा से जुड़कर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता को नहीं छोड़ा है. वे अब भी नई रिसर्च करते रहते हैं और पेशेंट से बातचीत भी करते रहते हैं."