ETV Bharat / state

बालाघाट DFO का लेटर बम, कांग्रेस विधायक पर ब्लैकमेलिंग और धमकाने का आरोप, जांच शुरू - BALAGHAT DFO LETTER BOMB

बालाघाट में कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बीच विवाद बढ़ा. मामला धमकाने और वसूली के आरोपों तक पहुंचा.

BALAGHAT DFO LETTER BOMB
बालाघाट में कांग्रेस विधायक व डीएफओ के बीच विवाद बढ़ा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read

बालाघाट : मध्यप्रदेश में अफसरों और विधायकों के बीच तनातनी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला बालाघाट का है. उत्तर वन मंडल बालाघाट सामान्य में तैनात वनमंडलाधिकारी नेहा श्रीवास्तव ने बालाघाट की कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर न केवल रुपये मांगने का आरोप बल्कि अपशब्दों का प्रयोग कर धमकाने की बात लिखी है. वहीं, विन विभाग ने इस मामले की जांच करने के लिए टीम गठित की है.

डीएफओ ने पत्र में क्या-क्या लिखा

बालाघाट डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पीसीसीएफ भोपाल को 18 अगस्त को पत्र लिखा. इसका खुलासा अब हुआ है. पत्र में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने लिखा "16 अगस्त को तशाम 4 बजे विधायक अनुभा मुंजारे ने वन विभाग के रेस्ट हाउस में उन्हें बुलाया. जहां पर विधायक ने उनसे 03 पेटी अर्थात 03 लाख रुपये की मांग की. इस दौरान जब उन्होंने इनकार किया तो विधायक ने अपशब्दों का प्रयोग किया और परिवार तक को टारगेट करते हुए धमकी दी."

कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे और डीएफओ में ठनी (ETV BHARAT)

डीएफओ ने खुद और परिवार के लिए सुरक्षा मांगी

डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पत्र में आगे लिखा "विधायक अनुभा मुंजारे ने मौके पर मौजूद अन्य वन अधिकारियों को भी अपमानित करते हुए जिले में पदस्थ न रह पाने की धमकी दी. विधायक अपने राजनीतिक प्रभाव दिखाकर ब्लैकमेल करने का दबाव डाल रही हैं. विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगी." डीएफओ ने मांग की है "उन्हें और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए. साथ ही भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा अनैतिक प्रभाव व दबाव तथा डराने धमकाने की गुंजाइश खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं."

BALAGHAT DFO LETTER BOMB
बालाघाट डीएफओ ने लिखा पत्र (ETV BHARAT)
BALAGHAT DFO LETTER BOMB
बालाघाट डीएफओ ने पत्र में क्या-क्या लिखा (ETV BHARAT)

विधायक बोली- डीएफओ के खिलाफ मानहानि का केस करूंगी

इस मामले में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव का कहना है "उस दौरान मेरे साथ जो भी हुआ मैंने पत्र में लिखकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजा है." वहीं, विधायक अनुभा मुंजारे का कहना है "डीएफओ के आरोप बेबुनियाद हैं. चुने हुए जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है. मैं जनप्रतिनिधि हूं, सड़क से सदन तक लोगों की आवाज उठाती हूं. डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने जिस तरह से मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए हैं, जिसे मैं कभी सहन नहीं करूंगी और मैं हाईकोर्ट इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूं."

बालाघाट : मध्यप्रदेश में अफसरों और विधायकों के बीच तनातनी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला बालाघाट का है. उत्तर वन मंडल बालाघाट सामान्य में तैनात वनमंडलाधिकारी नेहा श्रीवास्तव ने बालाघाट की कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर न केवल रुपये मांगने का आरोप बल्कि अपशब्दों का प्रयोग कर धमकाने की बात लिखी है. वहीं, विन विभाग ने इस मामले की जांच करने के लिए टीम गठित की है.

डीएफओ ने पत्र में क्या-क्या लिखा

बालाघाट डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पीसीसीएफ भोपाल को 18 अगस्त को पत्र लिखा. इसका खुलासा अब हुआ है. पत्र में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने लिखा "16 अगस्त को तशाम 4 बजे विधायक अनुभा मुंजारे ने वन विभाग के रेस्ट हाउस में उन्हें बुलाया. जहां पर विधायक ने उनसे 03 पेटी अर्थात 03 लाख रुपये की मांग की. इस दौरान जब उन्होंने इनकार किया तो विधायक ने अपशब्दों का प्रयोग किया और परिवार तक को टारगेट करते हुए धमकी दी."

कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे और डीएफओ में ठनी (ETV BHARAT)

डीएफओ ने खुद और परिवार के लिए सुरक्षा मांगी

डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पत्र में आगे लिखा "विधायक अनुभा मुंजारे ने मौके पर मौजूद अन्य वन अधिकारियों को भी अपमानित करते हुए जिले में पदस्थ न रह पाने की धमकी दी. विधायक अपने राजनीतिक प्रभाव दिखाकर ब्लैकमेल करने का दबाव डाल रही हैं. विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगी." डीएफओ ने मांग की है "उन्हें और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए. साथ ही भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा अनैतिक प्रभाव व दबाव तथा डराने धमकाने की गुंजाइश खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं."

BALAGHAT DFO LETTER BOMB
बालाघाट डीएफओ ने लिखा पत्र (ETV BHARAT)
BALAGHAT DFO LETTER BOMB
बालाघाट डीएफओ ने पत्र में क्या-क्या लिखा (ETV BHARAT)

विधायक बोली- डीएफओ के खिलाफ मानहानि का केस करूंगी

इस मामले में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव का कहना है "उस दौरान मेरे साथ जो भी हुआ मैंने पत्र में लिखकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजा है." वहीं, विधायक अनुभा मुंजारे का कहना है "डीएफओ के आरोप बेबुनियाद हैं. चुने हुए जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है. मैं जनप्रतिनिधि हूं, सड़क से सदन तक लोगों की आवाज उठाती हूं. डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने जिस तरह से मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए हैं, जिसे मैं कभी सहन नहीं करूंगी और मैं हाईकोर्ट इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूं."

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLEGATIONS ON CONGRESS MLACONGRESS MLA ANUBHA MUNJAREDFO ACCUSED BLACKMAILING MLADISPUTE BETWEEN MLA AND DFOBALAGHAT DFO LETTER BOMB

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिंधिया परिवार व भाजपा पर निशाना, बड़े लोगों ने संस्थाओं को बपौती बनाया : उमंग सिंघार

रीवा में लगे राहुल गांधी के अजीब पोस्टर, रायशुमारी चोरी हो गई, कांग्रेस बचाओ

साइंस में ट्रेंड हुए नर्मदापुरम के टीचर्स, अब बच्चों तक पहुंचाएंगे ब्रह्मांड के राज

गर्व से कहो हम हिन्दू नहीं हैं, छिंदवाड़ा में आदिवासियों के बीच बोले कांग्रेस नेता उमंग सिंघार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.