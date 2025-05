ETV Bharat / state

घने जंगल में बसा चमत्कारी मंदिर, दर्शन मात्र से शादी वाले दिन नहीं आती बारिश-तूफान - BALAGHAT ANCIENT TEMPLE

बालाघाट में घने जंगलों के बीच विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे हैं प्राचीन मंदिर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 11, 2025 at 8:44 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 9:27 PM IST 4 Min Read

बालाघाट: दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र सोनेवानी लालबर्रा के जंगल में ग्राम चिखलाबड्डी बसा है. यही गांव के अंदर वर्षों पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे "बर देवता" का मंदिर है. यहां पर वर्ष के तीन माह छोड़कर 9 माह तक देशी विदेशी पर्यटक बाघ के दीदार करने पहुंचते हैं और बाघ का दीदार करने के बाद मंदिर में पहुंचते हैं. मान्यता है कि, ग्राम चिखलाबड्डी में जिस घर में भी शादी समारोह समेत अन्य कार्यक्रम होते हैं, उस घर के लोग इस मंदिर में पूजा-अर्चना कर नारियल फोड़कर मन्नत मांगते हैं तो उस दिन गांव में वर्षा व हवा तूफान नहीं आती हैं. जिससे सभी कार्यक्रम शांति पूर्ण ढंग से संपन्न हो जाते हैं. विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे हैं बर देवता का मंदिर (ETV Bharat) जंगल में 49 बाघ, तेंदुए और बायसन भी वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र सोनेवानी लालबर्रा का जंगल 18 हजार हेक्टेयर में विस्तृत रूप से फैला है. इतने जंगल में 13 बीटे हैं और पूरे जंगल सिवनी पेंच, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कारिडोर से लगे हैं. जिसके चलते जंगल में पिछले वर्ष हुई गणना में 49 बाघ पाए गए हैं. इसके अलावा तेंदुए, बायसन, नीलगाय, सांभर, चीतल, लकड़ बग्गा सहित अन्य वन्यप्राणी अधिक संख्या में हैं. देशी विदेशी पर्यटक करने पहुंचते हैं दर्शन (ETV Bharat)

Last Updated : May 11, 2025 at 9:27 PM IST