बालाघाट: जिद के आगे जीत है, बचपन से ही वह न बोल सकता है और न ही सुन सकता है लेकिन मेडल्स की झड़ी लगा दी है. क्रिकेट, फुटबॉल, शॉट पुट, शतरंज समेत कई खेलों के अलावा पेंटिंग, नृत्य के साथ पढ़ाई में भी उतना ही अव्वल. यह थोड़ी चौंकाने वाली बात जरूर है लेकिन है सोलह आने सच. कई बार इस अभूतपूर्व प्रतिभा का गरीबी ने रास्ता रोका लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ. बालाघाट में मुफलिसी में जीवन जी रही एक विधवा महिला के इस होनहार बेटे का नाम है स्वराजदीप धुर्वे.

प्रतिभा का धनी है मूकबधिर स्वराजदीप

बालाघाट के नैतरा गांव के रहने वाले स्वराजदीप ने स्कूल ही नहीं जिला स्तरीय खेलों में कई मेडल्स जीते हैं. वह डांस भी करता है, रनिंग भी करता है और क्रिकेट के साथ सभी खेल खेलता है. इतना ही नहीं कथक के साथ पेंटिंग भी कर लेता है. पढ़ाई में कितना अव्वल है यह उसने 12वीं में 80.17 प्रतिशत अंक हासिल कर सभी को बता दिया है. आपको लग रहा होगा इसमें नया क्या है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वराजदीप बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकता है. बावजूद इसके उसमें ऐसी प्रतिभा है जो उसे औरों से अलग बनाती है.

पिता का साया छिना, मां ने मजदूरी कर पढ़ाया (ETV Bharat)

खुद की पढ़ाई छोड़ भाई और बहन को चाहता है पढ़ाना (ETV Bharat)

सफाईकर्मी बनना चाहता है स्वराजदीप

स्वराजदीप की प्रतिभा का हर कोई सानी है लेकिन मदद के लिए आगे आकर हाथ बढ़ाने वाला कोई नहीं है. आमतौर पर प्रतिभा का धनी हर छात्र कलेक्टर एसपी या कोई बड़ा अधिकारी या खिलाड़ी बनना चाहता है. ईटीवी भारत ने जब स्वराजदीप से पूछा कि क्या बनना चाहते हो तो उसने लिखकर बताया कि सफाईकर्मी. हाल ही में उसने बालाघाट नगरपालिका में सफाईकर्मी की नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया है.

बालाघाट के स्वराजदीप की अब छूट रही पढ़ाई (ETV Bharat)

स्वराजदीप आगे महाराष्ट्र के नागपुर कॉलेज से बीए की पढ़ाई करना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है. बड़ी बहन रक्षा की पढ़ाई पहले ही छूट चुकी है लेकिन स्वराजदीप अब अपनी छोटी बहन रानी और भाई जयदीप को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करना चाहता है.

मूक-बधिर ने लगा दी मेडल्स की झड़ी (ETV Bharat)

मुफलिसी में जीवन जी रहे परिवार के सिर से मई 2021 में पिता का साया छिन गया. ऐसे में चारों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वराजदीप की मां राजवंती धुर्वे पर आ गई. स्वराजदीप का एक भाई और दो बहने हैं. इसमें उसकी बड़ी बहन रक्षा और छोटी बहन रानी भी बोल और सुन नहीं सकती लेकिन सबसे छोटे भाई को ऐसी कोई समस्या नहीं है. छोटी बहन रानी फिलहाल नागपुर के स्कूल से 11वीं की पढ़ाई कर रही है.

डांस, पेंटिग्स के साथ हर क्षेत्र में जीते मेडल्स (ETV Bharat)

'सरकार से नहीं मिली कोई मदद'

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत स्वराजदीप की मां राजवंती धुर्वे को 600 रुपए की पेंशन मिलती है. महज इतने कम पैसे में स्कूल-कॉलेज की फीस के साथ साथ परिवार का भरण पोषण एक बड़ी चुनौती है. राजवंती बताती हैं कि उन्होंने परिवार की मदद के लिए शासन-प्रशासन से कई बार आवेदन निवेदन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. स्वराजदीप ने भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मदद मांगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया. हालांकि अभी भी स्वराजदीप की हिम्मत टूटी नहीं है उसके मेडल्स बता रहे हैं कि जिद के आगे ही जीत है.