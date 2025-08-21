बालाघाट में ग्रामीणों ने बसा दिया 300 एकड़ का जंगल, फलदार औषधीय पेड़ों से लबालब फॉरेस्ट

बालाघाट: मध्य प्रदेश का बालाघाट हरे-भरे सघन वनों के लिए जाना जाता है. इन बेशकीमती वनों की देखभाल में न केवल विभागीय अमला बल्कि ग्रामीणों की भी अहम भूमिका है. जिनके अहम योगदान से जिले में कई जगहों पर वीरान पड़े मैदानों पर आज हरियाली नजर आती है. ग्रामीणों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते सैकड़ों हेक्टेयर बंजर जमीन पर आज बेशकीमती वृक्षों के अलावा फलदार और औषधीय पेड़ों के जंगल तैयार हो गये हैं. आपको इस जंगल के बसने की पूरी कहानी बताते हैं.
5 गांवों के लोगों ने मिलकर 300 एकड़ में बसा दिया जंगल
यह बेशकीमती जंगल बालाघाट उत्तर वन मंडल अंतर्गत आने वाले बिरसा वन परिक्षेत्र के ग्राम रेलवाही के समीप है. जहां तकरीबन 300 एकड़ में 5 गांव के लोगों ने मिलकर जंगल बसा दिया है. दरअसल, 80 के दशक में वीरान पड़े इस जगह पर वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किया गया था, किन्तु कुछ सालों के बाद जैविक दबाव और देखरेख के अभाव में प्लांटेशन धीरे-धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच गया.
ये देख आसपास के ग्रामीणों ने इसको संजोने का फैसला किया फिर वहीं से इस जंगल के जीवन का सिलसिला शुरू हुआ. साल 1998 में 5 गांव के लोगों ने बैठक कर इस वीरान पड़े खाली जगह पर जंगल तैयार करने की मुहिम छेड़ दी. जिसमें उन्हें वन विभाग का भी सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ.
दिग्विजय सिंह सरकार ने सुरक्षा समिति का किया था गठन
पौधों के बचाने और जंगल बसाने के लिए ग्रामीणों ने सबसे पहले एक समिति का गठन किया, फिर 10-10 लोगों की टोली बनाकर जंगल को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई. हालांकि बाद में मध्य प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार ने गांवों में वन सुरक्षा समिति और ग्राम वन समितियों का गठन किया.
हालांकि उसके पहले ही यहां के ग्रामीणों ने एकजुट होकर सामूहिक रूप से इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, जो इस बात का प्रमाण देता है कि उस दौरान लोगों में वनों के प्रति प्रेम व लगाव के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूकता थी. इसे उनके नैतिक कर्तव्य का अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है.
ग्रामीण मिलकर सुरक्षा श्रमिक का देते हैं मेहनताना
पांच गांवों के लोगों ने इस काम का अनवरत जारी रखा और बारी-बारी से जंगल तैयार करने की दिशा में अपनी सहभागिता बनाये रखी. अब यहां वीरानी की जगह कुछ हरियाली झलकने लगी थी, जिसके बाद वर्ष 2000 से ग्रामीणों ने इस जंगल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा श्रमिक तैनात किए.
इसमें सबसे खास और दिलचस्प बात यह रही कि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक भुगतान आसपास के छोटे छोटे 5 गांव के ग्रामीण अपने घरों से करते हैं. पांचों गांव में कुल मिलाकर करीब 450 घर हैं. इन प्रत्येक घरों से अनाज इकट्ठा किया जाता है और सुरक्षा श्रमिक के पारिश्रमिक भुगतान के रूप में उसे हर साल अनाज दिया जाता है. यह क्रम बीते 25 वर्षों से अनवरत जारी है.
जंगल में मौजूद हैं बेशकीमती और औषधि युक्त पेड़
अब यहां के हालात उन दिनों की अपेक्षा बिल्कुल अलग हो चुके हैं. जिस जगह पर कभी वीरानी छाई रहती थी वहां आज लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत के चलते बेशकीमती जंगल तैयार हो चुका है. आज भी इसी तरह यहां के लोग इस जंगल की देखरेख में अपना अभिन्न योगदान देते हैं. ग्राम रेलवाही के इस जंगल में बेशकीमती साल, सागौन, बीजा, शीशम, लेंडिया के साथ साथ फलदार जामुन, आम, हर्रा, चार, तेंदू, महुआ सहित औषधीय पेड़ों के अलावा अन्य प्रजाति के पेड़ों की भरमार है.
इसके अलावा एक बड़े भूभाग पर शानदार क्वालिटी का बांस भी उपलब्ध है, जो इस सघन वन की सुंदरता में चार चांद लगाता है. ग्रामीणों के इस योगदान में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा. जिनके द्वारा समय समय पर ग्रामीणों की मदद के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी किया गया.
ग्रामीणों को साल भर के लिए मिल जाती है लड़कियां और चारा
ग्रामीणों के अनुसार अब उन्हें इस जंगल से अपने निस्तार के लिए जलाऊ लकड़ी, बांस, और खेती व घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी मिल जाती है. इसके अलावा उन्हें साल भर यहां से अब लघु वनोपज के रूप में तेंदूपत्ता और महुआ सहित अन्य वनोपज आसानी से मिल जाती हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष परसराम धुर्वे ने बताया कि "बुजुर्गों के द्वारा किये गए सार्थक प्रयास का ही परिणाम है कि आज यहां हरा-भरा जंगल तैयार हुआ है. आज भी वे उसी तरह यहां के पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और अपने घरों से अनाज इकट्ठा कर सुरक्षा श्रमिक को भुगतान के रूप में प्रदान करते हैं."
पेड़ों की अवैध कटाई पर जुर्माने का है प्रावधान
जंगल की सुरक्षा को लेकर परसराम धुर्वे बताते हैं कि "इन पांचों गांव के लोग इस जंगल में निगरानी रखते हैं. कभी दूसरे गांव के लोग अगर चोरी छुपे यहां से अवैध कटाई करते पाए गए तो उन्हें जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है, जिसके कारण अवैध कटाई से भी जंगल को बचाया जा रहा है. चर्चा के दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि इसी तरह और भी लोग वनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपना नैतिक कर्तव्य समझकर वनों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करें, तो इससे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में सहयोग मिलेगा."