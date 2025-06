ETV Bharat / state

आज मनायी जा रही ईद उल-अज़हा, गांधी मैदान में अदा की जाएगी बकरीद की नमाज, जानें गाइडलाइन - BAKRID 2025

पटना गांधी मैदान में बकरीद की नमाज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : June 7, 2025 at 7:24 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 8:24 AM IST 3 Min Read

पटना: कुर्बानी का त्योहार ईद उल-अज़हा यानि बकरीद पूरे देश में मनायी जा रही है. बिहार की राजधानी पटना में सुबह से ही बकरीद को लेकर चहल पहल शुरू हो गयी. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बकरीद के अवसर पर नमाज अदा की जाएगी. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर व्यापक तैयारियां की है. डीएम-एसपी ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे नमाज-ए-इदैन कमिटी के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करें. खासकर, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और विधि-व्यवस्था संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करें. अन्य लोगों की एंट्री पर रोक: पटना डीएम डॉ त्यागराजन एस.एम ने बताया कि गांधी मैदान में बकरीद के दिन केवल नमाज अदा करने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. आम लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध 5 जून की रात 9 बजे से लेकर 6 जून को दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. "मैदान में केवल नमाज अदा करे वालों के साथ प्रशासनिक कार्य में संलग्न पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. यह निर्णय सुरक्षा दृष्टिकोण और बेहतर व्यवस्था के तहत लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो." -डॉ त्यागराजन एस.एम, पटना जिलाधिकारी

इन गेटों से एंट्री: प्रवेश और वाहन पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है. पैदल आने वाले नमाजियों के लिए गांधी मैदान में प्रवेश गेट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से किया जा सकेगा. वहीं जो लोग अपने वाहनों के साथ नमाज के लिए आ रहे हैं, उन्हें गेट नंबर 5 और 10 से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नियंत्रण कक्ष एक्टिव: बकरीद के अवसर पर किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष उपलब्ध है. नागरिक किसी भी प्रकार की सूचना या समस्या की जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810 अथवा 2219234 पर दे सकते हैं. यहां करें संपर्क: इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में लोग डायल-112 पर भी कॉल कर सकते हैं. जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों पर सतर्कता बरतने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. मॉर्निंग वॉक पर रोक: प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति, सौहार्द और सहयोग बनाए रखें. प्रशासनिक आदेशों का पालन करें. गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक, खेलकूद या अन्य गतिविधियों के लिए आने वालों को 5 जून की रात से 7 जून दोपहर तक मैदान में नहीं आने की सलाह दी गई है. शांति की अपील: बकरीद के दिन नमाज शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं. प्रशासन की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया है कि पर्व के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी. ये भी पढ़ें: 100 किलो का 'बेला' और 90 किलो वजनी 'बाहुबली', इस बकरीद सऊदी अरब के दुंबा की कुर्बानी

पटना: कुर्बानी का त्योहार ईद उल-अज़हा यानि बकरीद पूरे देश में मनायी जा रही है. बिहार की राजधानी पटना में सुबह से ही बकरीद को लेकर चहल पहल शुरू हो गयी. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बकरीद के अवसर पर नमाज अदा की जाएगी. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर व्यापक तैयारियां की है. डीएम-एसपी ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे नमाज-ए-इदैन कमिटी के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करें. खासकर, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और विधि-व्यवस्था संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करें. अन्य लोगों की एंट्री पर रोक: पटना डीएम डॉ त्यागराजन एस.एम ने बताया कि गांधी मैदान में बकरीद के दिन केवल नमाज अदा करने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. आम लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध 5 जून की रात 9 बजे से लेकर 6 जून को दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. "मैदान में केवल नमाज अदा करे वालों के साथ प्रशासनिक कार्य में संलग्न पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. यह निर्णय सुरक्षा दृष्टिकोण और बेहतर व्यवस्था के तहत लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो." -डॉ त्यागराजन एस.एम, पटना जिलाधिकारी इन गेटों से एंट्री: प्रवेश और वाहन पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है. पैदल आने वाले नमाजियों के लिए गांधी मैदान में प्रवेश गेट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से किया जा सकेगा. वहीं जो लोग अपने वाहनों के साथ नमाज के लिए आ रहे हैं, उन्हें गेट नंबर 5 और 10 से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नियंत्रण कक्ष एक्टिव: बकरीद के अवसर पर किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष उपलब्ध है. नागरिक किसी भी प्रकार की सूचना या समस्या की जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810 अथवा 2219234 पर दे सकते हैं. यहां करें संपर्क: इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में लोग डायल-112 पर भी कॉल कर सकते हैं. जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों पर सतर्कता बरतने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. मॉर्निंग वॉक पर रोक: प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति, सौहार्द और सहयोग बनाए रखें. प्रशासनिक आदेशों का पालन करें. गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक, खेलकूद या अन्य गतिविधियों के लिए आने वालों को 5 जून की रात से 7 जून दोपहर तक मैदान में नहीं आने की सलाह दी गई है. शांति की अपील: बकरीद के दिन नमाज शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं. प्रशासन की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया है कि पर्व के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी. ये भी पढ़ें: 100 किलो का 'बेला' और 90 किलो वजनी 'बाहुबली', इस बकरीद सऊदी अरब के दुंबा की कुर्बानी

Last Updated : June 7, 2025 at 8:24 AM IST