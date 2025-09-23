ETV Bharat / state

रेवाड़ी में ऑयल मिल मालिक की बेरहमी से हत्या, बुजुर्ग को सोते समय पत्थरों से कुचला, परिजनों ने रोड जाम करने की दी चेतावनी

रेवाड़ी में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है. ऑयल मिल के मालिक की बेरहमी से अज्ञात ने हत्या कर दी.

रेवाड़ी में हत्या
रेवाड़ी में हत्या (Etv Bharat)
Published : September 23, 2025 at 3:16 PM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बावल क्षेत्र के गांव बखापुर में ऑयल मिल के 70 वर्षीय मालिक को पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक रोजाना की तरह अपनी मिल में सो रहे थे. उसी दौरान वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कसोला थाना पुलिस व डीएसपी, सीआईए ने शव को कब्जे में लिया और रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया. वहीं, ग्रामीणों ने कहा कि "जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो, रोड जाम करेंगे."

खून से सना पड़ा था शव: मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह परिवार के लोगों को सूचना मिली कि रोशन लाल खून से लथपथ अवस्था में ऑयल मिल में ही पड़े हुए हैं. उनके सिर पर पत्थर से कई वार किए गए थे. बीती रात अज्ञात ने ही रोशन लाल को मारा है. परिजनों ने तुरंत कसोला थाना पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस कर रही छानबीन: कसोला थाना प्रभारी शिव दर्शन कुमार ने बताया कि "आज सुबह सूचना मिली कि गांव बखापुर में तेल मिल के मालिक की किसी अज्ञात ने हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है. लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है."

