11 महिलाओं के आरोपों से घिरा बजरंग दल, महिला आयोग सख्त, रायपुर एसएसपी को जांच के निर्देश

नन अरेस्ट मामले में भी बजरंग दल पर गंभीर सवाल उठे थे.

छत्तीसगढ़ महिला आयोग (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 8:57 AM IST

3 Min Read
रायपुर: राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकुरबेडा इलाके की 11 महिलाओं ने बजरंग दल से जुड़े कुछ युवकों पर छेड़छाड़, गाली-गलौज और रेप की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. महिलाओं ने आरोप लगाया कि थाना सरस्वती नगर की पुलिस ने उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि 10 दिन बाद मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की. इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी रायपुर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं.

थाने में नहीं सुनी गई पीड़ित महिलाओं की शिकायत: आयोग की सुनवाई के दौरान सभी 11 महिलाएं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं. उन्होंने बताया कि घटना के दिन उन्हें पुलिस थाने से गाड़ी में बिठाकर पुलिस लाइन ग्राउंड तक घुमाया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. महिलाओं का कहना है कि जिन्होंने उन्हें धमकाया, उन्हीं बजरंग दल के सदस्यों की रिपोर्ट पुलिस ने उसी दिन दर्ज कर ली.

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (ETV Bharat Chhattisgarh)

न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए-महिला आयोग: आयोग ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए रायपुर पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने यह भी कहा कि यदि जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही या पक्षपात साबित हुआ तो विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.

नन अरेस्ट मामले से जुड़ा हुआ पैटर्न?: इससे पहले भी महिला आयोग के समक्ष बहुचर्चित ‘नन अरेस्ट’ मामला पेश हुआ था, जिसमें बजरंग दल से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर मानव तस्करी और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे. उस प्रकरण में भी आयोग ने पुलिस विभाग के रवैये पर सवाल उठाए थे, खासकर सीसीटीवी फुटेज, पेनड्राइव साक्ष्य और आरोपी पक्ष की अनुपस्थिति को लेकर. कुकुरबेडा प्रकरण में भी महिला आयोग को वही प्रवृत्ति दिख रही है, जहां महिला पीड़िताओं की एफआईआर में देरी और पुलिस की निष्क्रियता एक बार फिर केंद्र में आ गई है.

आयोग ने दिया स्पष्ट संदेश-'कानून से ऊपर कोई नहीं': महिला आयोग ने बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य की बेटियों और महिलाओं की अस्मिता से समझौता नहीं किया जा सकत.। आयोग ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि ऐसे मामलों में निष्पक्षता नहीं बरती गई, तो आयोग सीधे राज्य सरकार को अनुशंसा भेजेगा.

बजरंग दल की गतिविधियों पर निगरानी की मांग: आवेदिकाओं ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुकुरबेडा और आसपास के क्षेत्रों में बजरंग दल से जुड़े समूहों द्वारा महिलाओं को डराने-धमकाने और धार्मिक आधार पर उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ी हैं. आयोग ने इस पर भी पुलिस को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि कुकुरबेडा प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब महिलाओं के साथ हिंसा या धमकी की घटनाओं में धार्मिक संगठनों से जुड़े नाम सामने आते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन उतनी ही तत्परता से कार्रवाई करता है जितनी सामान्य मामलों में करता है. महिला आयोग की सक्रियता और नन अरेस्ट केस जैसी पिछली सुनवाइयों से यह स्पष्ट है कि आयोग अब इस प्रकार के मामलों में राज्य पुलिस की जवाबदेही तय करने के मूड में है.

छत्तीसगढ़ महिला आयोगCHHATTISGARH WOMEN COMMISSIONBAJRANG DALबजरंग दल पर आरोपCG WOMEN COMMISSION NEWS

