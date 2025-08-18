ETV Bharat / state

बीमारी ठीक करने के बहाने नाबालिग बहनों के साथ अश्लील हरकत, पुलिस के हत्थे चढ़ा तांत्रिक - TANTRIK ARRESTED

उधम सिंह नगर की बाजपुर पुलिस ने नाबालिग बहनों के साथ अश्लील हरकत करने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार किया.

Tantrik arrested
नाबालिग बहनों के साथ अश्लील हरकत करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार. (pPHOTO-ETV Bharat)
बाजपुर/रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के बाजपुर में झाड़ फूंक के नाबालिग बहनें पीड़िताओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक तांत्रिक को बाजपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पीड़िताओं को ठीक करने के बहाने उन्हें अलग-अलग कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करता था. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, बाजपुर निवासी एक महिला ने बताया कि उसकी दो नाबालिग बेटियां लंबे समय से बीमार चल रही थी. काफी इलाज के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुई तो किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें कनौरा गांव में रहने वाले महमूद नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया, जो खुद को सिद्ध तांत्रिक और चमत्कारी बाबा बताता था. जब पीड़िताओं को तांत्रिक महमूद के पास ले जाया गया, तो उसने उन्हें अलग-अलग कमरों में बुलाया. उसने यह दावा किया कि वह उनकी बीमारी को छूकर ठीक कर देगा. इसी बहाने उसने दोनों बहनों के साथ अभद्र हरकतें की.

दोनों लड़कियों ने घबराकर अपनी मां को पूरी घटना बताई. जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी बाजपुर कोतवाली पुलिस को दी. पुलिस ने महिला की शिकायत पर तांत्रिक महमूद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद से पुलिस आरोपी बाबा की तलाश में दबिश दे रही थी. आज 18 अगस्त को बाजपुर कोतवाली पुलिस ने झाड़ फूंक और इलाज के नाम पर मासूम लोगों को ठगने और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और शोषण करने वाले शातिर तांत्रिक को दोराहा चौक से 200 मीटर आगे रामपुर रोड से गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लोगों को सम्मोहित कर उन पर दबाव बनाकर अपनी बात मानवता था.

आरोपी ने बताया कि वह उन परिवारों को निशाना बनाता था जो किसी बीमारी, गरीबी या पारिवारिक समस्या से जूझ रहे होते थे. जांच में तांत्रिक का नेटवर्क केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं मिला, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद में भी फैला हुआ है. पुलिस अब इन जगहों पर भी जांच कर रही है ताकि उसके अन्य पीड़ितों का पता लगाया जा सके. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

