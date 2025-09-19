ETV Bharat / state

नैनीताल घूमने आये राजस्थान के बदमाशों ने उड़ाई कार, गढ़मुक्तेश्वर से हुई गिरफ्तारी

रुद्रपुर: बाजपुर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र से हुई कार चोरी का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से चोरी की गई कार के साथ राजस्थान के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक अन्य कार भी बरामद की है. आरोपी नैनीताल घूमने आए थे. 10 सितंबर को घर लौटते वक्त बाजपुर क्षेत्र से उन्होंने क्रेटा कार में हाथ साफ कर लिया. आरोपियों को बाजपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.



उधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर क्षेत्र से चोरी हुई कार को आखिरकार बरामद कर लिया है. पुलिस टीम ने चोरी की गई क्रेटा कार सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. टीम ने आरोपियों से एक अन्य कार भी बरामद की है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक 10 सितंबर को संदीप कुमार निवासी बरहैनी थाना बाजपुर ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि उसकी क्रेटा कार को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है.चोरी की सूचना पुलिस को मिलते ही आनन फानन में टीम मौके पर पहुंची. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो टीमों का गठन किया गया. टीमों को आरोपियों की धरपकड़ के लिए उत्तराखण्ड, यूपी, हरियाणा, दिल्ल, राजस्थान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से जानकारी जुटाई गई. टीम ने मुखबिर एक्टिवेट किए. 18 सितंबर को मुखबिर ने सूचना दी कि चोरी की कार गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में देखी गई है. सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंची. गढ़मुक्तेश्वर फ्लाई ओवर के नीचे से चोरी की गई कार को बरामद किया. इस दौरान पुलिस टीम ने मौके से दो आरोपी हनुमान सिंह गुज्जर उर्फ हन्नी निवासी बनावड़ थाना मंडावर जिला दोसा राजस्थान व सतीश गुज्जर निवासी हाडोली थाना मंडावर जिला दौसा राजस्थान को गिरफ्तार किया.