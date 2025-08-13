जबलपुर : सेवा में बहाली सहित सेवानिवृत्ति के सभी लाभ प्रदान नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी. जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह और श्रम व कार्मिक अधिकारी बिंदु बहादुर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

क्या है MPRTC का पूरा मामला?

दरअसल, कटनी के बहोरीबंद तहसील निवासी राम प्रकाश सोनी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि वह मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था. MPRTC ने उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने उसकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए बहाल करने के आदेश दिए थे. सेवानिवृत्ति की उम्र पूर्ण होने के कारण हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति सहित अन्य लाभ 90 दिनों में प्रदान करने के आदेश जारी किए थे.

आदेश नहीं मानने पर अवमानना याचिका

हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के परिपालन के संबंध में याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया. हालांकि, अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई. एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किए हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला ने पैरवी की.

जबलपुर नगर निगम मामले में कोर्ट सख्त

वहीं एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने सख्ती दिखाई है. नगर निगम कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में जवाब पेश नहीं करते हुए बार-बार समय प्रदान करने की मांग किए जाने की रवैये पर कोर्ट ने जमकर नाराजगी व्यक्त की. एकलपीठ ने नगर निगम पर 20 हजार रु की कॉस्ट लगाते हुए अगली सुनवाई तक विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं. एकलपीठ ने कॉस्ट की राशि याचिकाकर्ता को प्रदान करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 14 सितम्बर को निर्धारित की है.