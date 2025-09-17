ETV Bharat / state

हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला, आईएएस अधिकारी समेत कई की जमानत याचिका खारिज

हजारीबाग खासमहल जमीन घोटाला मामले एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई है.

Published : September 17, 2025 at 12:49 PM IST

हजारीबाग: खासमहल जमीन घोटाला मामले में हजारीबाग के एसीबी कोर्ट ने जेल में बंद मुख्य आरोपी आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, इसी मामले में आरोपित बनाए गए विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने रद्द कर दी.

बचाव पक्ष के वकीलों का दावा

यह सुनवाई जिला जज कोर्ट में हुई, जिसमें प्रकरण संख्या 9/25 के तहत मामले की विस्तृत सुनवाई की गई. बचाव पक्ष की ओर से कई दलीलें पेश की गईं. वकीलों ने दावा किया कि आईएएस विनय चौबे द्वारा कोई गलती नहीं की गई. उन्होंने सभी नियमों के अनुसार कार्रवाई की थी.

मामले में जानकारी देते अधिवक्ता (ETV BHARAT)

क्या है पूरा मामला

हजारीबाग एसीपी की जांच के बाद विनय कुमार चौबे सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया था. मामला खास महल की जमीन से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि चौबे ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद से जमीन की प्रकृति बदलकर अपने करीबी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसका नामांतरण कराया. इस फैसले के बाद इलाके में मामले को लेकर लोगों में चर्चा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई और कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हजारीबाग में जमीन से जुड़े घोटालों पर प्रशासनिक नजर बनी हुई है.

पूर्व उपायुक्त विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने पक्ष रखा था. उन्होंने बताया कि 12 तारीख को ही बहस के लिए कोर्ट ने तिथि तय कर दी थी. उस दिन बहस पूरा हो गया था, जिसके बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था. कोर्ट ने बुधवार को अपना आदेश देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. उनके ऊपर खास महल से जुड़े जमीन घोटाला का आरोप लगा है.

हजारीबाग खासमहल जमीन घोटालाIAS VINAY KUMAR CHOUBEYHAZARIBAGLAND SCAMLAND SCAM IN HAZARIBAG

