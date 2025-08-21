कुशीनगर : मध्य प्रदेश के जबलपुर के अतिथि शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी हत्याकांड में आज सुनवाई हुई. कुशीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी सहमुद्दीन अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

सरकारी वकील जेपी यादव ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त सहमुद्दीन अंसारी ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक हत्या की और शव को नाले के पास छिपा दिया. सरकारी पक्ष ने इसे गंभीर व जघन्य अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया.

आरोपी ने कहा- केस से लेना देना नहीं : सहमुद्दीन अंसारी की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि FIR में वह नामजद नहीं है, बल्कि विवेचना के दौरान नाम शामिल किया गया. प्रार्थी पेशे से ड्राइवर है और घटना वाले दिन बुकिंग पर था. जीपीएस रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि उसने केवल यात्रियों को उनके बताए स्थान पर छोड़ा था, हत्या की घटना से उसका कोई संबंध नहीं है. उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है. मात्र संदेह के आधार पर फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि अभियुक्त 29 जून 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त एफआईआर में नामजद नहीं था, लेकिन विवेचना में उसका नाम सामने आया है. मामला गंभीर हत्या का है और अभी विवेचना भी प्रचलित है. कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

शादी के बाद साहिबा बानो के साथ इंद्र कुमार तिवारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

जानिए क्या है मामला : मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी (45) की 5 जून को हत्या कर दी गई थी. कुशीनगर पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. पुलिस ने बताया, साहिबा बानो ने पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाया फिर खुद को खुशी तिवारी बताया. उसने इंद्र कुमार तिवारी से संपर्क कर शादी का प्रस्ताव दिया. 3 जून को इंद्र कुमार तिवारी को गोरखपुर बुलाया.

हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव : 5 जून को कुशीनगर के एक होटल में फर्जी शादी की और शाम को खाने में नींद की गोली दे दी. जब इंद्र कुमार तिवारी अचेत हो गए तो गर्दन पर चाकू से हमला कर हत्या कर शव हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली के पास एनएच-28 स्थित मझना नाला पुल के निकट झाड़ियों में फेंक फरार हो गई. शव पर चाकू के कई वार के निशान थे और गले में चाकू फंसा हुआ मिला था. 6 जून को शव को सबसे पहले बकरी चरा रही महिलाओं ने देखा और पुलिस को सूचना दी. साहिबा बानो व कौशल ने समसुद्दीन की मदद से हत्या की साजिश रची थी.

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ वीडियो आया था सामने : दअरसल, इंद्र कुमार तिवारी ने प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उसकी 18 एकड़ जमीन है, संस्कृत का शिक्षक है. उम्र 45 साल की हो गयी लेकिन शादी नहीं हो रही. ऐसे के इस जायदाद को कौन संभालेगा, वंश कैसे चलेगा. इसपर अनिरुद्धाचार्य ने पहले संन्यास व सेवा की बात कही. इंद्र का मन रखने के लिए जल्द शादी होने का आश्वासन दिया. इसका वीडिओ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इसके बाद इंद्र को जालसाजों ने अपने रडार पर लेना शुरू किया. फेसबुक पर दोस्ती की फिर वहां से शादी के लिए कुशीनगर बुला लिया था.

