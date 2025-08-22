ETV Bharat / state

चर्चित कानपुर बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे की जमानत नामंजूर, हाईकोर्ट में गलत जानकारी देना पड़ा महंगा - FAMOUS KANPUR BIKERU CASE

हाईकोर्ट ने कहा है कि अब एक निश्चित अवधि के बाद ही आरोपी दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकेगा

ETV Bharat
शिवम दूबे को लगा हाईकोर्ट से झटका (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 6:19 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. आरोपी की ओर कोर्ट में गलत जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी अब एक निश्चित अवधि के बाद ही दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकेगा. शिवम की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की. शिवम पर मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिल कर घटना को अंजाम देने का आरोप है. जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी.

सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की ओर से गलत शपथ पत्र दाखिल किया गया है. जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं है जबकि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है और उसे इस मामले में 5 सितंबर 2023 को सजा भी हो चुकी है. कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि आरोपी को इसकी जानकारी न हो इसके बावजूद अपराधिक इतिहास छिपाया गया. कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है आरोपी की जमानत अर्जी पर अब एक निश्चित अवधि तक विचार नहीं किया जाएगा.

2020 में हुआ बिकरू कांड : बता दें कि दो जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पुलिस गई थी. इस दौरान विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर गोलियों की बारिश कर दी थी. इसमें तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. जबकि कई घायल हो गए थे. चौबेपुर थाने में तीन मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर का भी था. इनमें 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे समेत छह आरोपियों अलग-अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिया था.

ये भी पढ़े:कानपुर बिकरू कांड; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी चौकी इंचार्ज केके शर्मा की छठवीं जमानत अर्जी

प्रयागराज: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. आरोपी की ओर कोर्ट में गलत जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी अब एक निश्चित अवधि के बाद ही दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकेगा. शिवम की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की. शिवम पर मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिल कर घटना को अंजाम देने का आरोप है. जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी.

सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की ओर से गलत शपथ पत्र दाखिल किया गया है. जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं है जबकि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है और उसे इस मामले में 5 सितंबर 2023 को सजा भी हो चुकी है. कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि आरोपी को इसकी जानकारी न हो इसके बावजूद अपराधिक इतिहास छिपाया गया. कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है आरोपी की जमानत अर्जी पर अब एक निश्चित अवधि तक विचार नहीं किया जाएगा.

2020 में हुआ बिकरू कांड : बता दें कि दो जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पुलिस गई थी. इस दौरान विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर गोलियों की बारिश कर दी थी. इसमें तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. जबकि कई घायल हो गए थे. चौबेपुर थाने में तीन मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर का भी था. इनमें 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे समेत छह आरोपियों अलग-अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिया था.

ये भी पढ़े:कानपुर बिकरू कांड; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी चौकी इंचार्ज केके शर्मा की छठवीं जमानत अर्जी

For All Latest Updates

TAGGED:

FAMOUS KANPUR BIKERU CASEHIGH COURT NEWSSHIVAM DUBEY ACCUSED IN BIKERU CASEचर्चित कानपुर बिकरू कांडFAMOUS KANPUR BIKERU CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.