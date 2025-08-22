प्रयागराज: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. आरोपी की ओर कोर्ट में गलत जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी अब एक निश्चित अवधि के बाद ही दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकेगा. शिवम की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की. शिवम पर मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिल कर घटना को अंजाम देने का आरोप है. जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी.

सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की ओर से गलत शपथ पत्र दाखिल किया गया है. जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं है जबकि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है और उसे इस मामले में 5 सितंबर 2023 को सजा भी हो चुकी है. कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि आरोपी को इसकी जानकारी न हो इसके बावजूद अपराधिक इतिहास छिपाया गया. कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है आरोपी की जमानत अर्जी पर अब एक निश्चित अवधि तक विचार नहीं किया जाएगा.

2020 में हुआ बिकरू कांड : बता दें कि दो जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पुलिस गई थी. इस दौरान विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर गोलियों की बारिश कर दी थी. इसमें तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. जबकि कई घायल हो गए थे. चौबेपुर थाने में तीन मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर का भी था. इनमें 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे समेत छह आरोपियों अलग-अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिया था.

