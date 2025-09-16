ETV Bharat / state

बैकुंठपुर में लक्ष्मी राजवाड़े, "जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को ना बैठाएं", कलेक्टर को मंत्री का निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कोरिया जिले में सरकारी योजनाओं की समीक्षा और निरीक्षण किया.

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2025 at 8:07 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 8:30 AM IST

कोरिया: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सोमवार को कोरिया पहुंची. यहां उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और निरीक्षण किया. दौरे के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल गृह और वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की. वह व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आईं. इसके अलावा, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की साफ-सफाई और पोषण वाटिका बनाने पर जोर दिया.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मातृ वंदना योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की समीक्षा की और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहान के समूहों से जोड़ने का निर्देश दिया. इसके अलावा, उन्होंने दोनों विभागों को सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया.

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV Bharat Chhattisgarh)

"जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को ना बैठाए": मंत्री के निर्देशों में आंगनबाड़ी केंद्रों की सुधार के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ-सफाई और पोषण वाटिका बनाने का निर्देश शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने और सुपरवाइजरों को नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

कोरिया में लक्ष्मी राजवाड़े (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिलाओं को बिहान योजना से जोड़ने का निर्देश: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहान के समूहों से जोड़ने का निर्देश दिया है. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी. दौरे का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा और निरीक्षण करना था, ताकि सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सकें और आम जनता को इसका लाभ मिल सके. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया.

TAGGED:

MINISTER LAXMI RAJWADE VISIT

