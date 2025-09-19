ETV Bharat / state

बैकुंठपुर में शासकीय हेचरी बंद, विवाद और समाधान की तलाश

हेचरी का विरोध: बैकुंठपुर के एसईसीएल चौक के पास चालीस साल पहले पशुपालन विभाग ने शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र खोला. यह हेचरी क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो उन्हें पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति करती है. बर्ड फ्लू के मामले आने के बाद हेचरी को बंद कर दिया गया. इसके बाद से ही हेचरी को लेकर विवाद शुरू हो गया.

कोरिया: बैकुंठपुर के बस स्टैंड इलाके में स्थित शासकीय हेचरी पिछले पांच महीने से ज्यादा समय से बंद पड़ी है. इस हेचरी को 31 मार्च को एवियन इन्फ्लूएंजा नामक बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद बंद कर दिया गया था. बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद से ही इस हेचरी को लेकर विवाद शुरू हो गया.

विधायक भैयालाल राजवाड़े और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शैलेष शिवहरे ने हेचरी खोलने का विरोध किया है. उनका कहना है कि हेचरी पहले शहर से दूर थी, लेकिन समय के साथ हेचरी के चारों तरफ रिहायशी कॉलोनी, मंदिर, नदी आदि होने से दुर्गंध आती रहती है. बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से मानव जीवन पर भी खतरा है. ऐसे में इसे शहर से दूर खोला जाए.

बहुत सारी दिक्कतें हैं. पहले शहर से बाहर था अब बीच शहर में है. विधायक, हमने और कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया था. सीएम साय और कलेक्टर से निवेदन भी किया था. हेचरी बैकुंठपुर में नहीं खुलेगी-शैलेष शिवहरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष

हेचरी शहर के बीच ना खुले. एक बार बंद हो गया है तो बंद रहे. हेचरी के लिए जमीन ढूंढ ली गई है. वहां खोली जाएगी. शहर में हेचरी के कारण गंदगी और बीमारी बढ़ रही है-भैयालाल राजवाड़े, विधायक

शहर से दूर हेचरी खोलने की तैयारी: जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी का कहना है कि हेचरी के कारण बर्ड फ्लू के केस बढ़ रहे थे. बर्ड फ्लू फैलने वाली बीमारी है. वहां दुर्गंध की स्थिति भी बनी रहती थी. जनप्रतिनिधियों की मांग पर हेचरी को बंद कर बड़गांव इलाके में हेचरी को खोलने शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. सरकार के निर्णय और बजट अप्रूवल के बाद काम शुरू होगा.

कई महीनों से बंद पड़ी है हेचरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पांच हजार से अधिक क्षमता वाली इस हेचरी में पोल्ट्री लेयर बर्ड्स और बटेर रखे जाते थे, जो यहां से सरगुजा संभाग के पांच जिलों में सप्लाई किए जाते थे. इस हेचरी के बंद होने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है. क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा और हेचरी फिर से शुरू होगी.