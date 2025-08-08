Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

डायरिया की चपेट में आया GPM जिले का गांव, 2 लोगों की मौत, हर घर में मरीज - SALHEGHORI GPM VILLAGE DIARRHEA

बैगा बाहुल्य गांव में 20 से ज्यादा लोग डायरिया का शिकार हुए हैं. वहीं 2 की मौत हो चुकी है.

Salheghori GPM Village Diarrhea
डायरिया की चपेट में आया GPM जिले का गांव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के दूरस्थ वनांचल गांव साल्हेघोरी में डायरिया ने गंभीर स्थिति बना दी है. यहां रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों के हर घर में एक-दो लोग डायरिया से पीड़ित हैं.

दो लोगों की मौत, दर्जनों अस्पताल में भर्ती: डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में एक 40 साल का रज्जू बैगा और दूसरा 32 वर्षीय राय सिंह गोंड शामिल हैं. वहीं 20 से अधिक लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.

शुद्ध पेयजल नहीं: गांव वालों का कहना है कि, जल जीवन मिशन के तहत लगे नल शो-पीस बनकर रह गए हैं. लोग आज भी ठोड़ी (झरनों) और बहते पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं. गांव में न तो साफ पानी है और न ही शौचालय.

बच्चों की हालत खराब है, दवाइयों की कमी है. प्रशासन ने अब तक पक्की व्यवस्था नहीं की.- ग्रामीण

दूसरे गांव से आए युवक भी चपेट में: छिंदपानी गांव के पास स्थित गुम्माटोला गांव के चार युवक मंदिर दर्शन करने आए थे. इसके बाद वे यहां रुके और यहां का पानी पी लिया. जिसके चलते वे भी उल्टी-दस्त का शिकार हो गए. इनमें से एक दोस्त राय सिंह की मौत हो गई. वहीं दो अन्य युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं.

स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं- कलेक्टर लीना कमलेश

प्रशासन का सिर्फ आश्वासन: प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है और हैंडपंप भी चालू है. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, गांव में अब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है.


वहीं गांव की जनसंख्या 200 है. जिसमें 20 से अधिक ग्रामीण जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं. इस बैगा आदिवासी बाहुल्य इलाके में कुल 43 घर हैं जिसमें से 42 घरों में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी रहते हैं. जबकि एक परिवार यादव समाज का है.

संक्रमण फैलने के बाद गांव में लगा मेडिकल कैंप, 5 लोग बीमार; डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
दुर्ग में डायरिया का प्रकोप, तरीघाट में 15 मरीज मिले, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग
जांजगीर चांपा में डायरिया का कहर, अकलतरी गांव में 5 दिन में 4 की मौत

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के दूरस्थ वनांचल गांव साल्हेघोरी में डायरिया ने गंभीर स्थिति बना दी है. यहां रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों के हर घर में एक-दो लोग डायरिया से पीड़ित हैं.

दो लोगों की मौत, दर्जनों अस्पताल में भर्ती: डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में एक 40 साल का रज्जू बैगा और दूसरा 32 वर्षीय राय सिंह गोंड शामिल हैं. वहीं 20 से अधिक लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.

शुद्ध पेयजल नहीं: गांव वालों का कहना है कि, जल जीवन मिशन के तहत लगे नल शो-पीस बनकर रह गए हैं. लोग आज भी ठोड़ी (झरनों) और बहते पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं. गांव में न तो साफ पानी है और न ही शौचालय.

बच्चों की हालत खराब है, दवाइयों की कमी है. प्रशासन ने अब तक पक्की व्यवस्था नहीं की.- ग्रामीण

दूसरे गांव से आए युवक भी चपेट में: छिंदपानी गांव के पास स्थित गुम्माटोला गांव के चार युवक मंदिर दर्शन करने आए थे. इसके बाद वे यहां रुके और यहां का पानी पी लिया. जिसके चलते वे भी उल्टी-दस्त का शिकार हो गए. इनमें से एक दोस्त राय सिंह की मौत हो गई. वहीं दो अन्य युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं.

स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं- कलेक्टर लीना कमलेश

प्रशासन का सिर्फ आश्वासन: प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है और हैंडपंप भी चालू है. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, गांव में अब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है.


वहीं गांव की जनसंख्या 200 है. जिसमें 20 से अधिक ग्रामीण जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं. इस बैगा आदिवासी बाहुल्य इलाके में कुल 43 घर हैं जिसमें से 42 घरों में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी रहते हैं. जबकि एक परिवार यादव समाज का है.

संक्रमण फैलने के बाद गांव में लगा मेडिकल कैंप, 5 लोग बीमार; डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
दुर्ग में डायरिया का प्रकोप, तरीघाट में 15 मरीज मिले, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग
जांजगीर चांपा में डायरिया का कहर, अकलतरी गांव में 5 दिन में 4 की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

GPM VILLAGE DIARRHEABAIGA TRIBE HEALTHराष्ट्रपति के दत्तक पुत्रडायरियाSALHEGHORI GPM VILLAGE DIARRHEA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.