गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के दूरस्थ वनांचल गांव साल्हेघोरी में डायरिया ने गंभीर स्थिति बना दी है. यहां रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों के हर घर में एक-दो लोग डायरिया से पीड़ित हैं.

दो लोगों की मौत, दर्जनों अस्पताल में भर्ती: डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में एक 40 साल का रज्जू बैगा और दूसरा 32 वर्षीय राय सिंह गोंड शामिल हैं. वहीं 20 से अधिक लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.

शुद्ध पेयजल नहीं: गांव वालों का कहना है कि, जल जीवन मिशन के तहत लगे नल शो-पीस बनकर रह गए हैं. लोग आज भी ठोड़ी (झरनों) और बहते पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं. गांव में न तो साफ पानी है और न ही शौचालय.

बच्चों की हालत खराब है, दवाइयों की कमी है. प्रशासन ने अब तक पक्की व्यवस्था नहीं की.- ग्रामीण

दूसरे गांव से आए युवक भी चपेट में: छिंदपानी गांव के पास स्थित गुम्माटोला गांव के चार युवक मंदिर दर्शन करने आए थे. इसके बाद वे यहां रुके और यहां का पानी पी लिया. जिसके चलते वे भी उल्टी-दस्त का शिकार हो गए. इनमें से एक दोस्त राय सिंह की मौत हो गई. वहीं दो अन्य युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं.

स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं- कलेक्टर लीना कमलेश

प्रशासन का सिर्फ आश्वासन: प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है और हैंडपंप भी चालू है. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, गांव में अब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है.



वहीं गांव की जनसंख्या 200 है. जिसमें 20 से अधिक ग्रामीण जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं. इस बैगा आदिवासी बाहुल्य इलाके में कुल 43 घर हैं जिसमें से 42 घरों में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी रहते हैं. जबकि एक परिवार यादव समाज का है.