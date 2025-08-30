ETV Bharat / state

बैगा पर अंधविश्वास फैलाकर ग्रामीणों को धोखा देने का आरोप, पुलिस से की गई शिकायत - BAIGA ACCUSED OF CHEATING VILLAGERS

कांकेर में बैगा के खिलाफ समाज आक्रोशित हो गया है. बैगा पर अंधविश्वास फैलाकर धोखा देने का आरोप लग रहा है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 7:21 PM IST

कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर से अंधविश्वास फैलाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक कथित बैगा 5100 रुपए लेकर झाड़-फूंक और टोटका कर भूत हटाने का दावा कर रहा है. यही नहीं बैगा भूत भगाने का दावा करते हुए पशुओं की बलि दी जा रही है. मामला कांकेर कोतवाली क्षेत्र के कोडेजूंगा गांव का है, जहां अब इस वीडियो को लेकर विरोध शुरू हो गया है और थाने में शिकायत की गई है.


कलार समाज ने की शिकायत : मामले में कलार समाज ने थाना पहुंच मामले की शिकायत की है. समाज का आरोप है कि पिछले कुछ समय से पुष्पराज सिन्हा नामक व्यक्ति समाज की आराध्या देवी माता बहादुर कलारिन के नाम से निरंतर दरबार लगा रहा हैं. कथित दरबारों में खुलेआम टोना-टोटका, झाड़-फूक और अंधविश्वासी कृत्य किए जा रहे हैं.

वीडियो के एवज में भोले-भाले लोगों बहला फुसला कर 5100 रुपए लेकर उगाही कर रहा है. जिसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में खुलकर किया जा रहा है. रोजाना इनके वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं. लोगों को झाड़-फूंक में उलझा कर धोखाधड़ी की जा रही है- मनीष जैन,कलार समाज

यह कृत्य छत्तीसगढ़ टोना-टोटका प्रतिबंधित अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन है. इससे समाज की आस्था को ठेस पहुंचा है. समाज अपनी आराध्या देवी के नाम व्यवसायिक दुकानदारी और ठगी बर्दाश्त नहीं करेगा. हमारी मांग है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो समाज सामूहिक आंदोलन के लिए बाध्य होगा- टेकेश्वर सिन्हा, कलार समाज

इस वीडियो के सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है. लोग इसे सामाजिक बुराई बताते हुए थाने में शिकायत की तैयारी कर रहे हैं. गांव के कई जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह अंधविश्वास फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में डर और भ्रम फैलाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके.वहीं पूरे मामले में कांकेर एडिशनल एसपी दिनेश सिन्हा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है.

हमें शिकायत मिली है, सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करने के लिंक भी मिले है. जांच किया जा रहा है जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी किया जाएगा - दिनेश सिन्हा, एएसपी कांकेर

जहां एक ओर सरकार डिजिटल और साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दे रही हैं.वहीं दूसरी ओर गांवों में इस तरह के अंधविश्वास भरे टोटकों का वायरल होना चिंता का विषय है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस वायरल वीडियो और इसके पीछे के चेहरों पर क्या कार्रवाई करता है.

