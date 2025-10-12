ETV Bharat / state

भेड़ियों ने 5 मासूमों व महिला समेत 6 लोगों को किया लहूलुहान, वन विभाग की टीम ने एक को मारी गोली

बहराइच : कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली क्षेत्र के कई गांवों में भेड़िए ने आतंक का पर्याय बने हुए हैं. बीते शनिवार को भेड़ियों ने 5 मासूमों समेत एक महिला पर हमला कर घायल कर दिया. एक मासूम की हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है. भेड़ियों के लगातार हमले से ग्रामीणों में दहशत है. हालांकि वन विभाग की टीम ड्रोन से भेड़िए की तलाश कर रही है. इसी बीच एक भेड़िया के पैर में गोली मारी है. हालांकि कोई भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है.

बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से दहशत. (Video Credit : ETV Bharat)

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि शनिवार तड़के करीब 3 बजे बलिराजपुरवा की रहने वाली दुर्गावती पत्नी लालजी घर में सो रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर घायल कर दिया. दुर्गावती को कैसरगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. दूसरी घटना दोपहर 12.15 बजे श्यामदेव पुरवा में हुई. यहां 8 वर्षीय मीना पुत्री रामकिशुन घर के बाहर पानी लेने आई थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर दिया. परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.

भेड़िए के हमले की तीसरी घटना दोपहर 12.40 बजे हुई. बहराइचन पुरवा के रहने वाले हेमराज की 5 वर्षीय बेटी मोनिका घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर लहूलुहान कर दियाय. इसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां से डॉक्टरों ने मासूम को लखनऊ रेफर कर दिया है. चौथी घटना दोपहर 1.35 बजे बेल्हापुरवा में हुई. यहां के रहने वाले प्रमोद की 6 वर्षीय बेटी शिवांकी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर दिया. पांचवीं घटना में दोपहर 3.30 बजे खैरी लोनियनपुरवा के रहने वाले राजेंद्र के पांच वर्षीय बेटे चंद्रसेन पर भेड़िए ने हमला किया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.