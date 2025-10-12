भेड़ियों ने 5 मासूमों व महिला समेत 6 लोगों को किया लहूलुहान, वन विभाग की टीम ने एक को मारी गोली
बहराइच में आदमखोर हो चुके भेड़ियों के अब तक हुए हमलों में 6 लोगों की जान जा चुकी है. 24 से अधिक लोग घायल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 8:27 AM IST
बहराइच : कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली क्षेत्र के कई गांवों में भेड़िए ने आतंक का पर्याय बने हुए हैं. बीते शनिवार को भेड़ियों ने 5 मासूमों समेत एक महिला पर हमला कर घायल कर दिया. एक मासूम की हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है. भेड़ियों के लगातार हमले से ग्रामीणों में दहशत है. हालांकि वन विभाग की टीम ड्रोन से भेड़िए की तलाश कर रही है. इसी बीच एक भेड़िया के पैर में गोली मारी है. हालांकि कोई भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है.
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि शनिवार तड़के करीब 3 बजे बलिराजपुरवा की रहने वाली दुर्गावती पत्नी लालजी घर में सो रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर घायल कर दिया. दुर्गावती को कैसरगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. दूसरी घटना दोपहर 12.15 बजे श्यामदेव पुरवा में हुई. यहां 8 वर्षीय मीना पुत्री रामकिशुन घर के बाहर पानी लेने आई थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर दिया. परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.
भेड़िए के हमले की तीसरी घटना दोपहर 12.40 बजे हुई. बहराइचन पुरवा के रहने वाले हेमराज की 5 वर्षीय बेटी मोनिका घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर लहूलुहान कर दियाय. इसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां से डॉक्टरों ने मासूम को लखनऊ रेफर कर दिया है. चौथी घटना दोपहर 1.35 बजे बेल्हापुरवा में हुई. यहां के रहने वाले प्रमोद की 6 वर्षीय बेटी शिवांकी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने हमला कर दिया. पांचवीं घटना में दोपहर 3.30 बजे खैरी लोनियनपुरवा के रहने वाले राजेंद्र के पांच वर्षीय बेटे चंद्रसेन पर भेड़िए ने हमला किया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हमले बढ़ते देख सक्रिय हुई वन विभाग की टीम
शनिवार सुबह से लगातार भेड़ियों द्वारा 6 हमलों को देख डीएफओ राम सिंह यादव की अगुवाई में करीब 100 लोगों की टीम को घाघरा की कछार में उतारा गया है. वन कर्मी भेड़ियों को जिंदा व मुर्दा पकड़ने की तर्ज पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.
आदमखोर को मारी गोली : आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक चार मासूमों सहित एक दंपती की मौत हो चुकी है. करीब 24 से अधिक लोग घायल हुए हैं. वन विभाग द्वारा बाहर से बुलाए गए शूटरों द्वारा भेड़ियों के पैरों पर गोली चला पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में ड्रोन कैमरे में भागता दिखे भेड़िया की घेराबंदी कर पैर में गोली मारी गई है. हालांकि वह कछार में भाग गया है. घायल भेड़िया को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. अन्य भेड़ियों को पकड़ने के लिए घाघरा के कछार वाले इलाके में जाल लगाया गया है.
