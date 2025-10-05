ETV Bharat / state

जान पर बनी तो जंगली जानवर से भिड़ा; गर्दन दबोचकर मारा, बहराइच में दो पर भेड़िए का हमला

बहराइच: जिले में आदमखोर हो चुके जंगली जानवरों की दहशत कायम है. शनिवार को भेड़िए ने एक युवती और एक अधेड़ पर हमला कर घायल कर दिया. खुद की जान पर बनती देख अधेड़ व्यक्ति ने हमला करने वाले जानवर को दबोच लिया और गला दबाकर मार डाला. फिलहाल, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है. यह घटना बहराइच के रामगांव टेडीया कोटिया ग्राम की है.

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि रामगांव टेडीया कोटिया में वन्यजीव ने दो लोगों पर हमला कर घायल किया है. ग्रामीण द्वारा जिस वन्यजीव को मारा गया है, वह सियार है. मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, मेडिकल कॉलेज के ईएमओ डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि जंगली जानवर के हमले से घायल दो लोगों को अस्पताल लाया गया है. इसमें राम कुमार की गर्दन और चेहरे पर गहरे जख्म हैं. वहीं, सुशीला की ऊंगली में जख्म है. दोनों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

गांव में दहशत का माहौल: जंगली जानवर के हमले से घायल रामकुमार ने बताया जैसे ही भेड़िए ने गले को पकड़ा, मैंने तुरंत ही उसकी गर्दन पकड़ ली. तब तक दबाए रखा, जब तक वह मर नहीं गया. घायल राजकुमार के गर्दन और चेहरे पर जानवर के जख्म के निशान हैं.