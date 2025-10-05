ETV Bharat / state

जान पर बनी तो जंगली जानवर से भिड़ा; गर्दन दबोचकर मारा, बहराइच में दो पर भेड़िए का हमला

DFO डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि वन्यजीव के हमले में दो घायल हैं. ग्रामीण द्वारा जिस वन्यजीव को मारा गया, वह सियार है.

बहराइच में भेड़िए की दहशत.
बहराइच में भेड़िए की दहशत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 7:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जिले में आदमखोर हो चुके जंगली जानवरों की दहशत कायम है. शनिवार को भेड़िए ने एक युवती और एक अधेड़ पर हमला कर घायल कर दिया. खुद की जान पर बनती देख अधेड़ व्यक्ति ने हमला करने वाले जानवर को दबोच लिया और गला दबाकर मार डाला. फिलहाल, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है. यह घटना बहराइच के रामगांव टेडीया कोटिया ग्राम की है.

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि रामगांव टेडीया कोटिया में वन्यजीव ने दो लोगों पर हमला कर घायल किया है. ग्रामीण द्वारा जिस वन्यजीव को मारा गया है, वह सियार है. मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, मेडिकल कॉलेज के ईएमओ डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि जंगली जानवर के हमले से घायल दो लोगों को अस्पताल लाया गया है. इसमें राम कुमार की गर्दन और चेहरे पर गहरे जख्म हैं. वहीं, सुशीला की ऊंगली में जख्म है. दोनों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

गांव में दहशत का माहौल: जंगली जानवर के हमले से घायल रामकुमार ने बताया जैसे ही भेड़िए ने गले को पकड़ा, मैंने तुरंत ही उसकी गर्दन पकड़ ली. तब तक दबाए रखा, जब तक वह मर नहीं गया. घायल राजकुमार के गर्दन और चेहरे पर जानवर के जख्म के निशान हैं.

ग्रामीण राम गोपाल ने बताया कि ने बताया कि पहले भेड़िए ने एक युवती पर हमला किया. उसके हाथ की अंगुली पर चोट लगी है. वह किसी तरह वहां से बच निकली. राम गोपाल ने बताया कि जब मवेशी शोर मचाने लगे तो गांव के लोग लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े. इसके बाद भेड़िया वहां से भाग गया. पास में ही घर के बाहर चारपाई पर लेटे रामकुमार (40) पुत्र परदेशी के गले पर हमला कर दिया.

एक साथ दो लोगों पर हमले के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िए के ताजा हमलों में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है. दो दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं.

यह भी पढ़ें: शामली में 15 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का बदला लिया, गोली मारकर उतारा मौत के घाट

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHRAICH WOLF NEWS TODAYBAHRAICH WOLF CLASHES WITH MANWOLF CLASHES WITH MAN BAHRAICHबहराइच आदमखोर भड़िएBAHRAICH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.