बहराइच में मधुमक्खियों के हमले से दो महिलाओं की हालत गंभीर, जानें कैसे कर सकते हैं बचाव

बहराइच : सोनवा थाना क्षेत्र के पुरखियापुर ग्राम की दो महिलाओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. मधुमक्खियों के काटने से दोनों की हालत गंभीर है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज कराने के बाद परिजनों ने दोनों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है.

श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के पुरखियापुर ग्राम की रहने वाली शांति देवी (35) पत्नी पवन कुमार व मंझीला (50) पत्नी दरबारी लाल शुक्रवार को घर के पास ही खेत पर जा रही थीं. इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड देख दोनों भागने लगीं. मधुमक्खियों ने दोनों महिलाओं को पीछा कर लिया और काटने लगीं. मधुमक्खियों को काटने से दोनों महिलाएं गंभीर हो गईं. किसी तरह ग्रामीणों ने मधुमक्खियों को भगा कर दोनों महिलाओं को बचाया. इसके बाद परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है.

मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. शहीर खान ने बताया कि शांति देवी और मंझीला के शरीर के कई हिस्सों में मधुमक्खियों ने काटा है. हालत ज्यादा गंभीर है. जिन्हें भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. हालांकि मंझीला की हालत कुछ बेहतर है. महिलाओं के परिजन राजेश के अनुसार शुक्रवार सुबह 10 बजे दोनों खेत जा रही थीं. इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था.