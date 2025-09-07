ETV Bharat / state

बेकाबू स्कार्पियो की टक्कर से बाइकसवार 2 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत

बहराइच फखरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दोनों होमगार्ड की ड्यूटी दरगाह थाना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन में लगाई गई थी.

दुर्घटना में घायल होमगार्ड.
दुर्घटना में घायल होमगार्ड. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 2:08 PM IST

बहराइच : लखनऊ-बहराइच हाईवे पर शनिवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइकसवार दो होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आननफानन दोनों को एंबुलेंस की मदद से शहर के मेडिकल काॅलेज पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद एक होमगार्ड को लखनऊ रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई.

बताया गया कि फखरपुर थाना क्षेत्र के दोगही बटुरहा निवासी रामाशंकर यादव (40) पुत्र उदय राज व शिवनाथपुर बुबकापुर के रहने वाले हरि प्रसाद (50) पुत्र रत्न बाइक से शहर के दरगाह थाना गणेश पूजा विसर्जन में ड्यूटी पर बहराइच जा रहे थे. कोतवाली देहात इलाके के कीर्तनपुर स्थित नवोदय विद्यालय के पास पहुंचने पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर घिसटने लगी. इस दौरान दोनों होमगार्ड ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्कार्पियो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी. कुछ दूर घिसटने के बाद दोनों होमगार्ड बाइक से छिटक गए. राहगीरों ने पुलिस को सूचना देने के साथ किसी तरह दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे. दोनों जवानों के सिर, हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस पहुंचने के बाद दोनों को एंबुलेंस से बहराइच मेडिकल काॅलेज पहुंचाया गया.

बहराइच मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तैनात डॉ. रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दोनों जवानों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में लाया गया था. हरि प्रसाद की हालत गंभीर थी. हरि प्रसाद के सिर में गंभीर चोटें हैं और पैर की हड्डी भी टूट गई थी. उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था. रामाशंकर का इलाज किया जा रहा है. वहीं एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि सड़क हादसे में एक होमगार्ड जवान की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है. टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो की पड़ताल हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है. दुर्घटना के दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

