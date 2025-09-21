ETV Bharat / state

हृदय विदारक; चित्तौरा झील में नहाते समय 3 बच्चियां डूबीं, मौत से परिवार में कोहराम

बहराइच में कोतवाली देहात क्षेत्र के कोडरीताल गांव के पास हुई दुखद घटना. पितृ विसर्जन के मौके पर नहाने गए थे कई बच्चे.

चित्तौरा झील में डूबने से बच्चियों की मौत.
चित्तौरा झील में डूबने से बच्चियों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : पितृ विसर्जन के दौरान चित्तौरा झील में नहाने के दौरान तीन मासूम बच्चियां डूब गईं. ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चियों को बाहर निकाला और मेडिकल काॅलेज लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. तीनों बच्चियों एक ही परिवार की थीं. मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है.

कोतवाली देहात इलाके के कोडरीताल ग्राम की रहने वाली संध्या (7) पुत्री ननके, मायाराम की पुत्री विद्या (7) व प्रियांशी (6) पुत्री सुरेश अन्य बच्चों के साथ गांव के पास स्थित चित्तौरा झील में नहाने गई थीं. नहाने के दौरान तीनों बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. साथी बच्चों ने डूबने की सूचना घरवालों को दी. आननफानन परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चियों को झील से निकाल कर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. बच्चियों की मौत की मिलने पर घर में कोहराम मच गया.

घटनास्थल पर पहुंचीं एसडीएम सदर पूजा चौधरी ने बताया कि बच्चियां आपस चचेरी बहनें हैं. मौके का निरीक्षण किया गया है. बच्चियों के परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता दिलाई जाएगी. वहीं नगर विधायक अनुपमा जायसवाल ने बताया कि तीनों बच्चियों अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं. बच्चियों की मौत से परिजनों को गहरा सदमा लगा है. डीएम से वार्ता कर रात में ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. जो भी सरकारी लाभ होगा, परिजनों को दिलाया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEATH BY DROWNINGBAHRAICH 3 GIRLS DROWNED IN LAKEBAHRAICH CHITTAURA LAKEGIRLS DROWNED IN CHITTAURA LAKEDEATH BY DROWNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.