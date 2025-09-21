ETV Bharat / state

हृदय विदारक; चित्तौरा झील में नहाते समय 3 बच्चियां डूबीं, मौत से परिवार में कोहराम

बहराइच : पितृ विसर्जन के दौरान चित्तौरा झील में नहाने के दौरान तीन मासूम बच्चियां डूब गईं. ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चियों को बाहर निकाला और मेडिकल काॅलेज लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. तीनों बच्चियों एक ही परिवार की थीं. मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है.

कोतवाली देहात इलाके के कोडरीताल ग्राम की रहने वाली संध्या (7) पुत्री ननके, मायाराम की पुत्री विद्या (7) व प्रियांशी (6) पुत्री सुरेश अन्य बच्चों के साथ गांव के पास स्थित चित्तौरा झील में नहाने गई थीं. नहाने के दौरान तीनों बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. साथी बच्चों ने डूबने की सूचना घरवालों को दी. आननफानन परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चियों को झील से निकाल कर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. बच्चियों की मौत की मिलने पर घर में कोहराम मच गया.

घटनास्थल पर पहुंचीं एसडीएम सदर पूजा चौधरी ने बताया कि बच्चियां आपस चचेरी बहनें हैं. मौके का निरीक्षण किया गया है. बच्चियों के परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता दिलाई जाएगी. वहीं नगर विधायक अनुपमा जायसवाल ने बताया कि तीनों बच्चियों अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं. बच्चियों की मौत से परिजनों को गहरा सदमा लगा है. डीएम से वार्ता कर रात में ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. जो भी सरकारी लाभ होगा, परिजनों को दिलाया जाएगा.



