ETV Bharat / state

बहराइच और सोनभद्र में हादसे ; दंपती सहित 5 लोगों की मौत, 5 घायल - ACCIDENT IN BAHRAICH

रफ्तार का कहर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 18, 2025 at 7:13 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 7:49 AM IST 4 Min Read

बहराइच/सोनभद्र : जिले के चार अलग अलग सड़क हादसों में दंपती समेत एक बालक की मौत हो गई. वहीं दो महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गए. पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. जहां सभी का इलाज जारी है. वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं सोनभद्र में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइकसवार दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है. हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पहली घटना : बहराइच मोतीपुर थाना क्षेत्र मिहींपुरवा मटेही संपर्क मार्ग पर दरोगापुरवा के निकट नागा बाबा मंदिर के पास मंगलवार देर शाम ओवरलोड ई-रिक्शा के पलटने से उसमें सवार जैनुलअबदिन (11) पुत्र शरीफ खान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे गंभीर अवस्था में मोतीपुर सीएचसी पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उपनिरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को लिए भेजा गया है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दूसरी घटना : थानगांव के रहने वाले सुमेरी (40) अपनी पत्नी सुनीता (35) व तीन माह के बेटे छोटू की इलाज कराने जा रहे थे. रेउसा जहगीराबाद के बीच तेज रफ़्तार कार ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में घायल सुमेरी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं सुनीता को बहराइच शहर के मेडिकल कॉलेज लाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. तीन माह के मासूम छोटू को चोटें आई हैं. उसे स्थानीय अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है. कोतवाली नगर के प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. दुर्घटना के बाबत जांच पड़ताल की जा रही है. तीसरी घटना : देहात कोतवाली के टिकोरा मोड़ के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार अनियंत्रित ई-रिक्शा पलट गया. जिसके चलते फखरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली धनपता, भोला, मोहित कुमार घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया. कोतवाली देहात के प्रभारी रमेश रावत ने बताया कि चौकी इंचार्ज ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है. अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. चौथी घटना : फखरपुर थाने की ग्राम पंचायत विजौवापुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) सड़क दुर्घटना में घायल हो गई. परिजनों के मुताबिक सीएचओ अंकिता सिंह आरोग्य मंदिर में ताला टूटने की तहरीर देने के लिए फखरपुर थाने जा रही थी. रास्ते में टिकोरा मोड़ के पास एक डीसीएम ने टक्कर मार दी. जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई. आनन-फानन आसपास के लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. टिकोरा मोड़ चौकी इंचार्ज हरिकेश सिंह ने बताया कि महिला की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. डीसीएम चालक की पहचान की जा रही है. जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.

सोनभद्र में ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

Last Updated : June 18, 2025 at 7:49 AM IST