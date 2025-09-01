बहराइच : फर्जी कागजात तैयार कर फाइनेंस कराए गए ट्रैक्टर बेचने में लिप्त तीन शातिरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने फर्जी कागजात तैयार कर बेचे गए सात ट्रैक्टरों को भी बरामद किया है. हालांकि जालसाजी कराने वाला मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पुलिस का दावा है कि सरगना को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के अनुसार लखनऊ में रहने वाले दुर्गेश कुमार (मूल निवासी गोंडा) की मुलाकात प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे बसावन के रहने वाले कुलदीप सिंह व मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम जगतपुर खास के रहने वाले सुभाष कुमार व एक अन्य मथुरा छाता थाना क्षेत्र ग्राम भदावल के रामजी से हुई थी. इन सभी ने लोगों से ट्रैक्टर लेकर फर्जी कागज तैयार कर बेचने का प्लान बनाया था.

एसपी ग्रामीण के मुताबिक मुर्तिहा थाना क्षेत्र के गंगापुर ग्राम के रहने वाले अंकित कुमार व इसी थाना क्षेत्र के पुराना अमृतपुर के रहने वाले विपिन कुमार श्रीवास्तव द्वारा बीती 29 जून को तहरीर दी थी. आरोप था कि गोंडा नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर मांझा पूरे डाली के रहने वाले दुर्गेश कुमार पुत्र बेचन लाल ने रेलवे या पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेके पर लगाने की बात कहकर ट्रैक्टर लिए थे. इसके एवज में प्रतिमाह 25 से 30 हजार रुपये भुगतान की बात कही. आरोपियों ने दो महीने दिए, लेकिन बाद में टाल मटोल करने लगे. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो जालसाजी का मामला सामने आया. आरोपियों ने कुबूल किया कि कई ट्रैक्टर गोंडा बहराइच व गोरखपुर के किसानों को झांसा देकर लिए थे. इसके बाद सभी ट्रैक्टरों के फर्जी कागजात तैयार कर अलग-अलग स्थान पर बेच दिए.

एसपी ग्रामीण ने बताया कि दुर्गेश ट्रैक्टर को लेकर कुलदीप सिंह को सौंपता था. इसके बाद कुलदीप सुभाष और राम जी के हाथों ट्रैक्टर की बिक्री करवाता था. आरोपियों की निशानदेही पर तीन ट्रैक्टर सीतापुर, शाहजहांपुर व बाराबंकी से बरामद किए गए हैं. इनमें तीन ट्रैक्टर बहराइच, तीन गोरखपुर और एक गोंडा का है. एसपी ग्रामीण ने बताया कि कुलदीप सिंह पर प्रयागराज में दो, गोंडा में तीन व बहराइच में दो मुकदमे दर्ज हैं. सुभाष पर भी दो मुकदमे दर्ज हैं. रामजी पर दो मुकदमे दर्ज हैं. जालसाजी का मास्टरमाइंड दुर्गेश को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

