गांव के 2 लड़कों का गला काटा; कमरा बंदकर पत्नी और दो बेटियों के साथ लगाई आग, बहराइच में एक ही घर में मिलीं 6 लाशें
घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर में भी लगाई आग, कमरे में मिला सिंदूर, तंत्र-मंत्र के एंगल पर भी पुलिस कर रही जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 6:41 PM IST
बहराइच : सब्जी विक्रेता ने गांव के 2 लड़कों को घर में बुलाकर गला रेतकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद पत्नी, 2 बेटियों और 4 मवेशियों के साथ आग लगा ली. इससे सभी की मौत हो गई. एक ही घर में 6 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई. घटना के बाद देवीपाटन मंडल के एडीजी समेत कई अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जांच की. कमरे में सिंदूर भी मिला है. पुलिस तंत्र-मंत्र के एंगल पर भी घटना की जांच कर रही है.
मामला रामगांव इलाके के निंदुरपुरवा गांव का है. एडीजी अमित पाठक ने बताया कि जांच में 2 बातें समझ में आईं. दो कमरे हैं, उनमें से एक में आग लगी. ज्वलनशील पदार्थ का गैलन मौके पर मिला है. मवेशियों को भी कमरे में लाकर बंद किया गया था. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
एक लड़के को बाहर भेजकर 2 की कर दी हत्या : ग्रामीणों के अनुसार निंदुरपुरवा गांव के रहने वाला विजय कुमार (40) सब्जी बेचता था. बुधवार को उसने गांव के ही तीन लड़कों किशन (13), सूरज (12) और शनि (13) को लहसुन का डंठल तोड़ने के लिए मजदूरी पर बुलाया. तीनों लड़के काम में लगे थे. इस बीच विजय ने किशन को पेड़ की टहनियों को काटने के लिए बाहर भेज दिया. इस बीच विजय ने धारधार हथियार से शनि और सूरज की गर्दन काट दी. इससे दोनों की मौत हो गई.
4 मवेशियों को भी कमरे में ले गया : इसके बाद विजय ने घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर में भी आग लगा दी. इसके बाद घर के कमरे में 4 मवेशियों को भी लेता गया. इसके बाद इसी कमरे में पत्नी धीरज कुमारी (35) और दो बेटियों प्रियांशी (10) और रियांशी (06) को लेता गया. इसके बाद दरवाजा बंदकर आग लगा ली. लपटें और धुआं निकलता देख ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े, पुलिस को भी जानकारी दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सभी शवों को बाहर निकाला.
एडीजी, डीएम-एसपी गांव में पहुंचे : एक साथ घर में 6 लाशें मिलने पर एडीजी अमित पाठक, डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी रामनयन सिंह मौके पर पहुंच गए. एडीजी ने बताया कि ग्रामीणों ने 4 शवों की पहचान की. इनकी मौत जलने के कारण हुई. इनकी मौत एक कमरे में हुईं जिसमें लकड़ियां थीं. मवेशी भी थे. वे भी जल गए. इसी कमरे से सटे दूसरे कमरे में 2 बच्चों के शव मिले. उनके शरीर पर हथियार से हमले के निशान हैं. घर अंदर से बंद था.
एडीजी ने बताया कि एक बच्चे ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं. मौके से जो साक्ष्य मिले हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जांच में अहम होगा. इसमें पता चलेगा कि पति-पत्नी और उनकी 2 बेटियों की मौत कैसे हुई. पूरी घटना की प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया.
एडीजी बोले-गुस्सैल किस्म का था विजय : ए़डीजी ने यह भी बताया कि ट्रैक्टर घर से दूर है, उसे जलाया गया. 4 टीमें बनाई गईं हैं. पीएम रिपोर्ट का इंतजार है. मौत के कारणों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी. घर के आसपास के लोगों से भी जानकारी की जा रही है. यह भी पता चला है कि विजय गुस्सैल किस्म का था. पिछले कुछ दिनों में उसके कुछ नजदीकियों की मौत हुई थी, उसके बेटे की मौत हुई थी, इसकी वजह से वह डिस्टर्ब चल रहा था.
बेटियों के शव लिंटर पर, दंपत्ति के शव नीचे मिले : एडीजी ने बताया कि एक जगह पर सिंदूर जैसा लाल रंग का पाउडर मिला है. यह तंत्र-मंत्र से जुड़ा है या रेस्क्यू के दौरान गिरा, इसकी जांच की जाएगी. दोनों बेटियों के शव कमरे में बने लिंटर पर मिले व पति पत्नी का शव नीचे मिला है. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं इस घटना को लेकर कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है.
'जब मैं लौटा तो घर जल रहा था' : किशन ने बताया कि 'विजय ने हम तीनों लड़कों को सुबह लहसुन के डंठल तोड़ने के लिए बुलाया था. कुछ देर बाद उसने मुझे पेड़ की टहनियों को काटने के लिए भेज दिया. जब मैंने मना किया तो उसने कहा कि डंठल तोड़ने के लिए 4 रुपये किलो की जगह वह 10 रुपए किलो देगा, तब तक वह टहनियों को काट लाए. इसके बाद मैं चला गया. विजय ने शनि व सूरज को अपने घर में ही रोक लिया था. जब मैं लौटकर आया तो देखा घर जल रहा था.