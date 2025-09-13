ETV Bharat / state

नर्सिंग स्टूडेंट ने किया सुसाइड का प्रयास; प्रिंसिपल के निलंबन पर अड़े प्रदर्शनकारी, छात्रों के समर्थन में उतरा ABVP

बहराइच: जिले के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले नर्सिंग छात्र ने आत्महत्या का प्रयास किया. छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, गुस्साए छात्रों ने डीएम कार्यालय का घेराव कर दिया. पूरी रात छात्र धरने पर बैठे रहे. हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने चार थानों की पुलिस तैनात की है. छात्रों का आरोप है, कि नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा छात्र का शोषण किया जा रहा था, इसी वजह से उसने आत्महत्या का प्रयास किया. छात्र प्रिंसिपल को तत्काल हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शिवम पांडे उर्फ मिंटू (19) निवासी कटरा, मॉडर्न थाना क्षेत्र, जिला श्रावस्ती का रहने वाला है. वह चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का छात्र है. वह मेडिकल कॉलेज छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई कर रहा है. शुक्रवार की देर शाम शिवम पांडे ने हॉस्टल के अपने कमरे में ही सुसाइड का प्रयास किया. इस दौरान उसकी चीख निकल गई. आसपास के छात्र दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे और उसे फंदे से नीचे उतारा गया. आननफानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

छात्रों ने प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप: छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा छात्रों का शोषण किया जाता है. कोई विरोध करता है, तो उस पर मनमाने तरीके से 1000 से 5000 रुपए तक का फाइन लगा दिया जाता है. या फिर एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है. इसी तरह की कार्रवाई शिवम के साथ हुई थी, जिसकी वजह से उसने यहां कदम उठाया है. नाराज छात्रों ने प्रिंसिपल के निलंबन की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के सामने सड़क जामकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान प्रिंसिपल द्वारा कई बार छात्रों से वार्ता करनी चाही, लेकिन विफल रहीं.

छात्रों की मांग पूरी न होता देख मौके पर एसडीएम सदर पूजा चौधरी पुलिस बल के साथ समझाने पहुंचीं, लेकिन छात्र नहीं माने. सभी छात्र मेडिकल कॉलेज से डीएम आवास तक नारेबाजी करते हुए पैदल पहुंचे. छात्रों का कहना है, कि जब तक प्रिंसिपल का निलंबन नहीं हो जाता, तब तक उनका प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा. प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवानों को लगाया गया है.

प्रिंसिपल बोलीं- आरोप निराधार हैं: नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया कि जिस छात्र ने खुदकुशी का प्रयास किया है, उसके द्वारा एक छात्र को धमकी दी गई थी. इसकी लिखित शिकायत मिली थी. दोनों छात्रों को बुलाकर परिजनों को बुलाने बात कही गई थी. जैसे ही उन्हें छात्र द्वारा खुदकुशी के प्रयास की सूचना मिली मौके पर पहुंचकर हाल भी जाना. जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सभी निराधार हैं. प्रिंसिपल ने कहा कि कोई भी कॉलेज बगैर अनुशासन के नहीं चलता.