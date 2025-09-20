मां की गोद से तीन साल के मासूम को खींच ले गया आदमखोर भेड़िया, दहशत में ग्रामीण
बहराइच के कैसरगंज तहसील क्षेत्र में आदमखोर हो चुका भेड़िया लगातार लोगों की जान ले रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 3:08 PM IST
बहराइच : कैसरगंज तहसील क्षेत्र में आदमखोर भेड़िया का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार को मंझारा तौकली के गंधुझाला ग्राम में आदमखोर भेड़िया घुस गया और मां की गोद से तीन साल के बच्चे को खींच कर भाग गया. मां के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने भेड़िए का पीछा किया, लेकिन वह गन्ने के खेत में घुसने के बाद लापता हो गया. ग्रामीण बच्ची की तलाश में जुटे हुए हैं.
कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के गंधुझाला ग्राम की रहने वाले रक्षा राम की पत्नी शनिवार दोपहर अपने बेटे अंकेश (3) को गोद में लेकर बैठी थी. इसी दौरान आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया. इसके पहले रक्षाराम की पत्नी कुछ समझ पाती भेड़िया अंकेश के खींच कर भाग निकला और गन्ने के खेत में घुस गया. रक्षाराम की पत्नी के शोर मचाने पर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर भेड़िए के पीछे दौड़े, लेकिन भेड़िया खेत में लापता हो गया. ग्रामीण बच्चे की खोज में जु़टे हुए हैं. बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.
वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. बरसात होने के कारण रास्ते खराब होने और खेतों में जलजमाव की वजह से बच्चे की तलाश में बाधा आ रही है. हालांकि वन विभाग की रेस्क्यू टीम ग्रामीणों के साथ खेतों की बच्चे की तलाश कर रही है.
पहले भी दो मासूमों की जान ले चुका है भेड़िया
बीते 10 सितंबर को मंझारा तौकली इलाके में परागपुरवा गांव में 5 साल की बेटी ज्योति मंगलवार की रात को घर में खाना खा रही थी. परिवार के अन्य लोग दूसरे कार्यों में व्यस्त थे. इस बीच जंगली जानवर (भेड़िया) घर में घुस आया और बच्ची को जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भाग गया.
बीते 12 सितंबर को भेड़िया भौंरी बहोरवा ग्राम की राजश्री की गोद से उनकी तीन माह की बच्ची को खींच ले गया था. राजश्री बच्ची को गोद में लेकर दूध पिला रही थी. इसी दौरान भेड़िया ने हमला कर दिया. जब तक राजश्री सभलतीं भेड़िया बच्ची को जबड़े में दबोच कर भाग गया था. राजश्री के शोर मचाने पर लोग दौड़े, लेकिन भेड़िया जंगल में लापता हो गया. दूसरे दिन सुबह घर से काफी दूरी बच्ची के कपड़े व ब्रेसलेट मिले. इसके बाद मासूम का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था.
यह भी पढ़ें : बहराइच में फिर से जंगली जानवर का हमला, घर में घुसकर 2 बच्चियों को किया घायल, घसीटकर सड़क तक ले गया
यह भी पढ़ें : आखिर पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर भेड़िया; दो मासूमों को बना चुका है निवाला, कई लोगों को कर चुका है घायल