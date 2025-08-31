बहराइच : लखनऊ एसटीएफ व बहराइच पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया गया है. एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है. चारों बदमाश बाराबंकी के रहने वाले हैं. बताया जा रहा कि आरोपी बहराइच के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की हत्या करने आए थे. गिरफ्तार आरोपियों में एक विजय सिंह का रिश्तेदार बताया जा रहा है.
एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि एसटीएफ को इनपुट मिला था कि हाल में जेल छूटे कुछ सुपारी किलर बहराइच के कुंडासर बीतौरा ग्राम के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की हत्या की योजना बना रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर बहराइच कैसरगंज पुलिस ने एसटीएफ के साथ नाकाबंदी की. एसटीएफ व पुलिस ने कांबिंग शुरू की तो चार संदिग्ध विजय सिंह के फार्म हाउस के पास दिखाई दिए. पुलिस टीम ने पूछताछ करनी चाही तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग कर एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. इसके बाद उसे और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
एसपी सिटी के अनुसार चारों बदमाशों की पहचान परशुराम मौर्य, साकेत रावत, प्रदीप यादव व आलोक सिंह के रूप में हुई है. सभी आरोपी बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं. परशुराम मौर्य के पैर में पुलिस की गोली लगी है. उसे मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है. आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की हत्या की सुपारी किसने दी थी. इस षड़यंत्र में कौन-कौन लोग शामिल हैं. इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.
