बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइचज जनपद में एक अजब मामला देखने को मिला है. पयागपुर में पुलिस चौकी के सामने एक कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर स्कूल जा रही बच्ची को मार दी. हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस पहुंची और उसने बाइक सवार युवकों को अस्पताल भिजवा दिया लेकिन, घटनास्थनल का मुआयना नहीं किया.

बच्ची घर से स्कूल के लिए निकली थी. इस बीच जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचे. स्कूल जाने का पूरा रूट बताया. करीब 12 घंटे बाद परिजनों के पहुंचने पर जब कार को पलटा गया तब जाकर शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पयागपुर थाना क्षेत्र के खुटेहना बाजार की रहने वाले राजीव ओझा की 10 वर्षीय बेटी रंजिता ओझा जो स्कूल जाने के लिए सोमवार की सुबह घर से निकली थी. वह खुटेहना पुलिस चौकी के सामने खड़ी होकर अपने रिक्शे का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक में ठोकर मारते हुए रंजिता को टक्कर मार दी. जिससे वह उसी कार के नीचे दब गई.

मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल बाइक सवारों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए निरीक्षण कर वापस चौकी पर चली गई. जब रंजिता दोपहर में 3 बजे तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने चौकी पर जाकर इसकी शिकायत की. तब भी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करना मुनासिब नहीं समझा.

परिजन जब कार के पास पहुंचे और उनके द्वारा जब कार को पलटा गया, तब उनकी बेटी का शव मिला. शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में परिजनों ने चौकी इंचार्ज राकेश पांडे पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

परिजन सुरेन्द्र ओझा ने बताया कि जिस कार चालक ने ठोकर मारी उसे मौके से भगा दिया गया. पुलिस ने कार के आसपास भी नहीं देखा. अगर समय रहते पुलिस सही से देख लेती तो शायद बच्ची की जान बच जाती. परिजनों का कहना है कि पुलिस चौकी के सामने हुई इस घटना में चौकी पर तैनात लोग सजग होते शायद यह हादसा न हुआ होता. 12 घंटे तक कार के नीचे बच्ची का शव पड़ा रहा.

इस मामले में एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि चौकी इंचार्ज की लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया है. जिस पर क्षेत्राधिकारी पयागपुर रमेश चंद्र पांडे को जांच सौंपी गई है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

