ट्रेडर्स की दुकान में बिक रहे थे नकली नोट; 1 लाख 20 हजार रुपये की फेक करेंसी बरामद, एक गिरफ्तार
बहराइच पुलिस व एसएसबी की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर 500 के 239 नकली नोट बरामद किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 10:43 AM IST
बहराइच : सोशल मीडिया पर पेज बनाकर लोगों से कर नकली नोट का धंधा करने वाले युवक को चंडीगढ़ पुलिस ने बहराइच पुलिस और एसएसबी की मदद से गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक के पास से 500 के 239 नकली नोट बरामद हुए हैं. आरोपी ट्रेडर्स दुकान की आड़ में नकली नोट का धंधा कर रहा था. चंड़ीगढ़ पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है.
एसपी राहुल भाटी ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस टीम के सहयोग में हरदत्तनगर गिरंट पुलिस, एसएसबी व एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शिवा ट्रेडर्स की दुकान चलाने वाले शिवा गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 के 239 नकली नोट बरामद किए हैं. जिनकी कीमत 1 लाख 19 हजार 500 रुपये है. पूछताछ में शिवा गुप्ता ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को फंसाता था और उन्हें नकली नोट बेचता था.
एसपी ने बताया कि फेक करेंसी मामले में शिवा गुप्ता पर चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन क्राइम सेक्टर-11 में बीते 26 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था. शिवा गुप्ता व बरामद नकली नोट चंडीगढ़ पुलिस ने अपने साथ ले गई है. पूछताछ में शिवा गुप्ता के साथ राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में सक्रिय अपने साथियों के नाम बताए हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
