ट्रेडर्स की दुकान में बिक रहे थे नकली नोट; 1 लाख 20 हजार रुपये की फेक करेंसी बरामद, एक गिरफ्तार

बहराइच : सोशल मीडिया पर पेज बनाकर लोगों से कर नकली नोट का धंधा करने वाले युवक को चंडीगढ़ पुलिस ने बहराइच पुलिस और एसएसबी की मदद से गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक के पास से 500 के 239 नकली नोट बरामद हुए हैं. आरोपी ट्रेडर्स दुकान की आड़ में नकली नोट का धंधा कर रहा था. चंड़ीगढ़ पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है.

जानकारी देते एसपी राहुल भाटी. (Video Credit : ETV Bharat)



एसपी राहुल भाटी ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस टीम के सहयोग में हरदत्तनगर गिरंट पुलिस, एसएसबी व एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शिवा ट्रेडर्स की दुकान चलाने वाले शिवा गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 के 239 नकली नोट बरामद किए हैं. जिनकी कीमत 1 लाख 19 हजार 500 रुपये है. पूछताछ में शिवा गुप्ता ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को फंसाता था और उन्हें नकली नोट बेचता था.