बहराइच में कुत्तों का आतंक; खेत की ओर गए किशोर की चबा डाली नाक, लखनऊ रेफर

बहराइच : खेत की ओर गए किशोर पर कुत्ते ने हमला कर दिया. उसकी नाक चबा ली. गंभीर रूप से घायल किशोर को स्थानीय सीएचसी में ले जाया गया. यहां से परिवार के लोग उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे. चिकित्सकों ने यहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया. घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है. गिलौला थाना क्षेत्र के भैंसहवा के रहने वाले मोहनलाल मजदूरी करते हैं. रविवार को उनका 12 वर्षीय बेटा कृष अपने घर के पास शौच करने के लिए खेत की ओर जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आए एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते के हमले से किशोर नीचे गिर गया. इसके बाद कुत्ते ने किशोर की नाक ही चबा डाली. इससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर मचाकर घर की ओर भागा किशोर : किसी तरह उठकर वह चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागा. शोर सुनकर ग्रामीण जुट गए. उन्होंने कुत्ते को भगाया. परिजन कृष को लेकर स्थानीय सीएचसी पर पहुंचे. यहां से फिर उसे लेकर बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचे. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आशीष वर्मा ने बताया कि कुत्ते के हमले में घायल कृष को प्राथमिक उपचार करने के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है.