बहराइच में कुत्तों का आतंक; खेत की ओर गए किशोर की चबा डाली नाक, लखनऊ रेफर

आवारा आतंक से दहशत में ग्रामीण, लोगों ने की कुत्तों को पकड़वाने की मांग, एडीओ बोले- चलाया जा रहा अभियान.

बहराइच में किशोर को कुत्ते ने काटा.
बहराइच में किशोर को कुत्ते ने काटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read

बहराइच : खेत की ओर गए किशोर पर कुत्ते ने हमला कर दिया. उसकी नाक चबा ली. गंभीर रूप से घायल किशोर को स्थानीय सीएचसी में ले जाया गया. यहां से परिवार के लोग उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे. चिकित्सकों ने यहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया. घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है.

गिलौला थाना क्षेत्र के भैंसहवा के रहने वाले मोहनलाल मजदूरी करते हैं. रविवार को उनका 12 वर्षीय बेटा कृष अपने घर के पास शौच करने के लिए खेत की ओर जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आए एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते के हमले से किशोर नीचे गिर गया. इसके बाद कुत्ते ने किशोर की नाक ही चबा डाली. इससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया.

शोर मचाकर घर की ओर भागा किशोर : किसी तरह उठकर वह चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागा. शोर सुनकर ग्रामीण जुट गए. उन्होंने कुत्ते को भगाया. परिजन कृष को लेकर स्थानीय सीएचसी पर पहुंचे. यहां से फिर उसे लेकर बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचे. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आशीष वर्मा ने बताया कि कुत्ते के हमले में घायल कृष को प्राथमिक उपचार करने के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

पहले भी एक बच्चे पर कुत्ते ने किया था हमला : परिजनों ने बताया कि कुत्ते ने इससे पहले भी एक बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. वहीं परिजनों ने इसकी सूचना नगर पंचायत व वन विभाग को भी दी है. एडीओ ओंकारनाथ आर्या ने बताया कि लगातार अभियान चलाकर कुत्तों को पकड़ा जा रहा है. उनका बधियाकरण भी कराया जा रहा है. घटना की जानकारी हुई है. पीड़ित परिजनों से मिलकर उनकी मदद कराई जाएगी.

पिछले साल भेड़ियों ने मचाया था आतंक : पिछले साल जिले के महसी इलाके समेत अन्य जगहों पर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था. भेड़ियों के हमले में 10 बच्चों समेत एक महिला की जान चली गई थी. वन विभाग ने अलग-अलग इलाकों में करीब 6 आदमखोर भेड़िये पकड़े थे. कई महीनों तक लोग दहशत में रहे थे. रात-रातभर जागकर उन्हें पहरेदारी करनी पड़ रही थी. अब जिले में कुत्तों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है. आए दिन कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने आ रहीं हैं.

यह भी पढ़ें : बहराइच में कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर किया हमला; शरीर पर कई जगह नोचा, DM ने लापरवाह अधिकारियों पर लिया एक्शन

ETV Bharat Logo

