4 मासूम बच्चियों को अगवाकर रेप के दोषी को दो महीने में कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास और 1.60 लाख जुर्माना

बहराइच: न्यायालय ने बुधवार को चार मासूम बच्चियों को अगवा कर उनके साथ रेप के दोषी युवक को दो महीने के भीतर ही सजा सुना दी. दोषी युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही 1,60,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी अभियुक्त द्वारा मासूम बच्चियों को सोते समय अगवा कर वारदात को अंजाम देता था।



जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि दोषी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा के तहत 20 पेशी में ही कोर्ट ने यह निर्णय दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत माली ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी.



क्या था पूरा मामलाः उन्होंने बताया कि सुजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती 15, 25, 28 जून व 3 जुलाई को 3, 5 और 7 साल की चार बच्चियां अचानक घर से सोते समय गायब हो गई थीं. बाद में सभी घर के बरामदे में बरामद कर ली गई थी. लगातार हो रही इस घटना को लेकर पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे. पुलिस द्वारा इस मामले में पांच टीमों का गठन कर जांच पड़ताल शुरू की गई थी तो बच्चियों ने पूछताछ में आरोपी अविनाश पांडे उर्फ सिंपल के हाथ में बने टैटू व दो मोबाइल रखने की बात बताई गई थी. पुलिस ने इलाके में जब पूछताछ शुरू की तो आरोपी सिंपल भागने लगा. पुलिस ने उसे बीती 7 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था.

कोर्ट ने तेजी से की सुनवाईः जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने इस पूरे मामले की तेजी से सुनवाई की. इस मामले में विवेचक द्वारा सभी सबूत को एकत्र कर दोषी अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण,रेप व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर अविनाश पांडे को आजीवन कारावास ( मृत्यु होने तक) की सजा सुनाई और साथ ही 160000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया.



