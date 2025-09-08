ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय निशानेबाजी में बीजेपी विधायक ने जीता सिल्वर मेडल, 5 खिलाड़ी प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 31 अगस्त से 7 सितंबर तक RSSC ओएसिस शूटिंग रेंज जयपुर राजस्थान में 48वीं स्टेट चैंपियनशिप आयोजित की गई.

विजेता का स्मृति चिन्ह देते अतिथिगण.
विजेता का स्मृति चिन्ह देते अतिथिगण. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 7:22 AM IST

2 Min Read

बहराइच : महसी विधानसभा क्षेत्र से (भाजपा) विधायक सुरेश्वर सिंह ने निशानेबाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है. सुरेश्वर सिंह ने 50 मीटर राइफल PRONE में सीनियर मास्टर श्रेणी के अंतर्गत 600 में से 498 अंक प्राप्त किए. उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त करते हुए प्री नेशनल के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई करते हुए इतिहास रचा है.

राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़.
राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़. (Photo Credit : ETV Bharat)

50 मीटर राइफल (प्रोन) ग्रुप कैटेगरी में सुरेश्वर सिंह ने गगनदीप सिंह व मनमोहन सिंह (मोनू ) के साथ चौथा स्थान हासिल किया. उनका यह प्रदर्शन निशानेबाजी के क्षेत्र में प्रदेश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है. इसी कैटेगरी में मनमोहन सिंह (मोनू) ने 548 अंक व अरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने 535 अंक अर्जित कर प्री नेशनल के लिए क्वालीफाई किया है.

राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में पहुंचे अतिथि. (राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में पहुंचे अतिथि.)


युवा निशानेबाज भूपेंद्र प्रताप सिंह ने DEAF श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल व 50 मीटर .22 रायफल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त कर दो गोल्ड मेडल हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है. स्टेट चैंपियनशिप में दो मेडल हासिल करने वाले वे जिले के पहले निशानेबाज बने हैं. ट्रैप शॉटगन प्रतियोगिता में अखंड प्रताप सिंह ने 50 में से 27अंक अर्जित कर प्री नेशनल के लिए क्वालीफाई किया. वहीं इनकी टीम ने 12 बोर डबल ट्रैप प्रतियोगिता में गगनदीप सिंह व आमिर खुर्शीद के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया.

बता दें, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 31 अगस्त से 7 सितंबर तक RSSC ओएसिस शूटिंग रेंज जयपुर राजस्थान में आयोजित 48वीं स्टेट चैंपियनशिप में प्रदेश भर के करीब 5000 श्रेष्ठ निशानेबाजों ने हिस्सा लिया. विजयी प्रतिभागियों को ओलंपिक रजत पदक विजेता व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया. इस चैंपियनशिप में क्वालीफाई कर चुके निशानेबाज आगामी प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे.

