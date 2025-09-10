ETV Bharat / state

बहराइच में 5 साल की बच्ची को उठा ले गया जंगली जानवर; घर से 500 मीटर दूर खेत में मिला शव, गांव में पहुंची टीम

बहराइच में जंगली जानवर के हमले में बच्ची की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 10, 2025 at 2:52 PM IST

बहराइच : घर में खाना खा रही 5 साल की बच्ची को जंगली जानवर जबड़े में दबाकर उठा ले गया. घटना मंगलवार रात की है. ग्रामीणों के साथ परिवार के लोग रातभर बच्ची को तलाशते रहे. वन विभाग की टीम भी खोजबीन करती रही, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था. बुधवार की सुबह घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में बच्ची की लाश मिली. घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं. ग्रामीणों ने भेड़ियों के फिर से सक्रिय होने की आशंका जताई है. वन विभाग की टीम जांच कर रही है. कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली इलाके में परागपुरवा गांव में रामजीत परिवार के साथ रहते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी 5 साल की बेटी ज्योति मंगलवार की रात को घर में खाना खा रही थी. जबकि परिवार के अन्य लोग दूसरे कार्यों में व्यस्त थे. इस बीच जंगली जानवर घर में घुस आया. वह बच्ची को जबड़े में दबाकर भाग निकला. बच्ची के नजर न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. शोर मचाने पर गांव के लोग भी जुट गए. वन विभाग और पुलिस को भी जानकारी दी गई. परिवार के लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरी रात ज्योति की तलाश करते रहे. वन विभाग की टीम भी खोजबीन में जुटी रही. पूरे इलाके में कॉम्बिंग की गई, लेकिन बच्ची की कहीं पता नहीं चल पाया. गांव के लोगों में दहशत. (Video Credit; ETV Bharat)