बहराइच में 5 साल की बच्ची को उठा ले गया जंगली जानवर; घर से 500 मीटर दूर खेत में मिला शव, गांव में पहुंची टीम
भेड़ियों के फिर से सक्रिय होने की आशंका, वन विभाग ने शुरू की जांच, दहशत में इलाके के लोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 2:52 PM IST
बहराइच : घर में खाना खा रही 5 साल की बच्ची को जंगली जानवर जबड़े में दबाकर उठा ले गया. घटना मंगलवार रात की है. ग्रामीणों के साथ परिवार के लोग रातभर बच्ची को तलाशते रहे. वन विभाग की टीम भी खोजबीन करती रही, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था. बुधवार की सुबह घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में बच्ची की लाश मिली. घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं. ग्रामीणों ने भेड़ियों के फिर से सक्रिय होने की आशंका जताई है. वन विभाग की टीम जांच कर रही है.
कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली इलाके में परागपुरवा गांव में रामजीत परिवार के साथ रहते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी 5 साल की बेटी ज्योति मंगलवार की रात को घर में खाना खा रही थी. जबकि परिवार के अन्य लोग दूसरे कार्यों में व्यस्त थे. इस बीच जंगली जानवर घर में घुस आया. वह बच्ची को जबड़े में दबाकर भाग निकला.
बच्ची के नजर न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. शोर मचाने पर गांव के लोग भी जुट गए. वन विभाग और पुलिस को भी जानकारी दी गई. परिवार के लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरी रात ज्योति की तलाश करते रहे. वन विभाग की टीम भी खोजबीन में जुटी रही. पूरे इलाके में कॉम्बिंग की गई, लेकिन बच्ची की कहीं पता नहीं चल पाया.
बुधवार की सुबह रामजीत के घर से 500 मीटर की दूरी पर बच्ची का क्षत-विक्षत शव मिला. घटना की जानकारी पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसडीएम कैसरगंज अखिलेश कुमार ने भी गांव में पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया था. देर रात बच्ची की ढूंढने का प्रयास किया गया था, मगर सफलता नहीं मिली थी. सुबह शव मिला. टीम की ओर से पगचिह्नों की पड़ताल की जा रही है, जिससे यह पता लग सके कि हमला करने वाला जानवर भेड़िया था या कोई और अन्य जानवर.
पिछले साल भी भेड़ियों ने जिले में आतंक मचा रखा था. मेड़ियों के हमले में 10 बच्चों की जान चली गई थी. भेड़ियों ने एक महिला को भी अपना निवाला बना लिया था. कई महीनों तक लोग दहशत में थे. वन विभाग की टीम की काफी मशक्कत के बाद 6 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा सका था. अब फिर से ग्रामीण भेड़ियों के सक्रिय होने की आशंका जता रहे हैं.
