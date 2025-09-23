ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर; पिकअप की टक्कर से दो महिलाओं समेत 3 की मौत, टहलने निकले थे सभी

बहराइच में सड़क हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : September 23, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : September 23, 2025 at 10:50 AM IST

बहराइच : दरगाह थाना क्षेत्र के सुहापारा राइस मिल के पास हुए भीषण हादसे में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई. दुर्घटना तेज रफ्तार पिकअप वाहन की चपेट में आने से हुई. हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पिकअप चालक की तलाश की बात कह रही है. बहराइच में रफ्तार का कहर, तीन लोगों की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)



दरगाह थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि सुहापारा राइस मिल के पास स्थित पार्क में कुछ लोग फूल लेने आए थे. सभी पार्क से फूल भी तोड़कर घर ले जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने तीन लोगों को टक्कर मार दी. पिकअप की रफ्तार काफी तेज थे. टक्कर लगने के बाद सभी 5 से 10 फुट दूर पर उछल कर गिरे. जिससे मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया. इस बीच पिकअफ चालक वाहन छोड़कर भाग निकला.

