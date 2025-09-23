रफ्तार का कहर; पिकअप की टक्कर से दो महिलाओं समेत 3 की मौत, टहलने निकले थे सभी
बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र के सुहापारा राइस मिल के पास हुआ दुखद हादसा. पिकअप चालक मौके से फरार.
बहराइच : दरगाह थाना क्षेत्र के सुहापारा राइस मिल के पास हुए भीषण हादसे में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई. दुर्घटना तेज रफ्तार पिकअप वाहन की चपेट में आने से हुई. हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पिकअप चालक की तलाश की बात कह रही है.
दरगाह थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि सुहापारा राइस मिल के पास स्थित पार्क में कुछ लोग फूल लेने आए थे. सभी पार्क से फूल भी तोड़कर घर ले जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने तीन लोगों को टक्कर मार दी. पिकअप की रफ्तार काफी तेज थे. टक्कर लगने के बाद सभी 5 से 10 फुट दूर पर उछल कर गिरे. जिससे मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया. इस बीच पिकअफ चालक वाहन छोड़कर भाग निकला.
परिजनों ने बताया है कि राजेश द्विवेदी (48) पुत्र अशोक द्विवेदी निवासी कोतवाली देहात के सुहापारा, जयंती (60) पत्नी दम्मा तिवारी निवासी गौरा सुहापारा और संतोष (55) पत्नी राम छबीले निवासी मरौवा दीवान बाग थाना बौंडी मंगलवार सुबह करीब 6 बजे घूमने के लिए निकले थे. पार्क से सभी कुछ फूल चुनकर लौट रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया.
दरगाह थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी वाहन चालक को पकड़ लिया जाएगा. एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
