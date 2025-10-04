बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म, रथ परिक्रमा का हुआ समापन, माड़िया जनजाति के लोग चोरी करते हैं रथ
बस्तर दशहरा में बाहर रैनी रस्म निभाई गई. राजा ने नया खानी का भोग लगाकर रथ परिक्रमा का समापन किया.
बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की महत्वपूर्ण बाहर रैनी रस्म विधि विधान के साथ निभाई गई. इसी रस्म के साथ बस्तर दशहरे में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले विशालकाय रथ परिक्रमा का समापन हो गया. आखिरी रथ परिक्रमा की ये रस्म सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है.
रथ को चोरी करके ले जाते हैं माड़िया जनजाति के लोग : परंपरा के अनुसार विजय रथ को माड़िया जनजाति के लोग चोरी कर राजमहल से 4 किलोमीटर कुम्हड़ाकोट के जंगलों में छिपा देते हैं. राज परिवार को यह सजा सुनाई जाती है कि वे अपने पूरे वेशभूषा के साथ शाही अंदाज में रथ वापस लेने कुम्हड़ाकोट पहुंचे. इसके बाद माड़िया जनजाति के साथ छोटी कुटिया में नयाखानी का त्यौहार मनाएं. माड़िया जनजाति की मांग को देखते हुए राजपरिवार ने वही किया जो माड़िया जनजाति चाहती थी.
राज परिवार वापस लेकर आता है रथ : बाहर रैनी की रस्म के दौरान भी बस्तर राज परिवार के सदस्य शाही अंदाज में गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए कुम्हड़ाकोट के जंगल पहुंचे. जहां माड़िया जनजाति के साथ बस्तर संभाग के अलग-अलग इलाकों से लाए गए नए चांवल से बने खीर से नया खानी का त्यौहार मनाया.इसके बाद देवी दंतेश्वरी के क्षत्र को रथारूढ़ कर 08 चक्कों के विशाल विजय की परिक्रमा करने के बाद रथ हो माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा खींचा गया.
600 साल से जारी है परंपरा : देर रात विजयरथ को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में पहुंचाया गया. आज के इस दिन को बस्तर दशहरे का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. इस रस्म और रथ वापसी के इस अंदाज को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक एवं स्थानीय नागरिक उमड़ पड़ते हैं. यह परंपरा 600 से अधिक वर्षों से अनवरत चली आ रही है.बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा कि सदियों से चली आ रही इस रस्म को राजा बाहर रैनी और राजा नया खानी रस्म के नाम से जाना जाता है.
बस्तर संभाग से बस्तर दशहरे में शामिल होने पहुंचे देवी देवता और दंतेश्वरी देवी को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है. जो अलग-अलग जगहों से इकट्ठे किए गए नए चावल से बनता है. इसे राज दरबार के कुक बावर्ची बनाते हैं. इसके बाद सभी मिलकर देवी को भोग लगाते हैं.सभी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं. फिर पूजा पाठ करके बीती रात चुराए गए रथ को शाही अंदाज में वापस लाया जाता है. जिसे माड़िया जनजाति के लोग ही वापस लाते हैं. आज के इसी रस्म के साथ रथ परिक्रमा का बस्तर दशहरे में समापन होता है- कमलचंद भंजदेव, सदस्य, बस्तर राजपरिवार
कमलचंद भंजदेव ने बताया कि साल 1423 में माड़िया समुदाय को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने पर राजा को पनिशमेंट दी गई थी. जिसमें ये कहा गया था कि आपको पूरे शानों शौकत के साथ, पूरे देवी देवताओं के साथ, राज वस्त्र में आना है. फिर कुटिया में खीर ग्रहण करके वापस रथ को लेकर जाते हैं. कुटिया का आकार आज भी छोटा ही है. जिसे बढ़ाया नहीं गया है. जिसमें बैठकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है.आज ही के दिन राज परिवार सदस्य भी अपना निर्जला उपवास भी तोड़ते हैं. इस प्रकार बाहर रैनी की रस्म अदायगी की जाती है.
