ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म, रथ परिक्रमा का हुआ समापन, माड़िया जनजाति के लोग चोरी करते हैं रथ

बस्तर दशहरा में बाहर रैनी रस्म निभाई गई. राजा ने नया खानी का भोग लगाकर रथ परिक्रमा का समापन किया.

Bahar Raini ritual
बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की महत्वपूर्ण बाहर रैनी रस्म विधि विधान के साथ निभाई गई. इसी रस्म के साथ बस्तर दशहरे में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले विशालकाय रथ परिक्रमा का समापन हो गया. आखिरी रथ परिक्रमा की ये रस्म सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है.

रथ को चोरी करके ले जाते हैं माड़िया जनजाति के लोग : परंपरा के अनुसार विजय रथ को माड़िया जनजाति के लोग चोरी कर राजमहल से 4 किलोमीटर कुम्हड़ाकोट के जंगलों में छिपा देते हैं. राज परिवार को यह सजा सुनाई जाती है कि वे अपने पूरे वेशभूषा के साथ शाही अंदाज में रथ वापस लेने कुम्हड़ाकोट पहुंचे. इसके बाद माड़िया जनजाति के साथ छोटी कुटिया में नयाखानी का त्यौहार मनाएं. माड़िया जनजाति की मांग को देखते हुए राजपरिवार ने वही किया जो माड़िया जनजाति चाहती थी.

बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज परिवार वापस लेकर आता है रथ : बाहर रैनी की रस्म के दौरान भी बस्तर राज परिवार के सदस्य शाही अंदाज में गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए कुम्हड़ाकोट के जंगल पहुंचे. जहां माड़िया जनजाति के साथ बस्तर संभाग के अलग-अलग इलाकों से लाए गए नए चांवल से बने खीर से नया खानी का त्यौहार मनाया.इसके बाद देवी दंतेश्वरी के क्षत्र को रथारूढ़ कर 08 चक्कों के विशाल विजय की परिक्रमा करने के बाद रथ हो माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा खींचा गया.

Bahar Raini ritual
रथ परिक्रमा का हुआ समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bahar Raini ritual
बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

600 साल से जारी है परंपरा : देर रात विजयरथ को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में पहुंचाया गया. आज के इस दिन को बस्तर दशहरे का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. इस रस्म और रथ वापसी के इस अंदाज को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक एवं स्थानीय नागरिक उमड़ पड़ते हैं. यह परंपरा 600 से अधिक वर्षों से अनवरत चली आ रही है.बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा कि सदियों से चली आ रही इस रस्म को राजा बाहर रैनी और राजा नया खानी रस्म के नाम से जाना जाता है.

Bahar Raini ritual
रथ परिक्रमा का हुआ समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bahar Raini ritual
माड़िया जनजाति चोरी करते हैं रथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bahar Raini ritual
माड़िया जनजाति से जुड़ी है रस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर संभाग से बस्तर दशहरे में शामिल होने पहुंचे देवी देवता और दंतेश्वरी देवी को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है. जो अलग-अलग जगहों से इकट्ठे किए गए नए चावल से बनता है. इसे राज दरबार के कुक बावर्ची बनाते हैं. इसके बाद सभी मिलकर देवी को भोग लगाते हैं.सभी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं. फिर पूजा पाठ करके बीती रात चुराए गए रथ को शाही अंदाज में वापस लाया जाता है. जिसे माड़िया जनजाति के लोग ही वापस लाते हैं. आज के इसी रस्म के साथ रथ परिक्रमा का बस्तर दशहरे में समापन होता है- कमलचंद भंजदेव, सदस्य, बस्तर राजपरिवार


कमलचंद भंजदेव ने बताया कि साल 1423 में माड़िया समुदाय को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने पर राजा को पनिशमेंट दी गई थी. जिसमें ये कहा गया था कि आपको पूरे शानों शौकत के साथ, पूरे देवी देवताओं के साथ, राज वस्त्र में आना है. फिर कुटिया में खीर ग्रहण करके वापस रथ को लेकर जाते हैं. कुटिया का आकार आज भी छोटा ही है. जिसे बढ़ाया नहीं गया है. जिसमें बैठकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है.आज ही के दिन राज परिवार सदस्य भी अपना निर्जला उपवास भी तोड़ते हैं. इस प्रकार बाहर रैनी की रस्म अदायगी की जाती है.

बस्तर दशहरा: हजारों आंखों के सामने हुई बस्तर दशहरे के मुख्य आकर्षण रहे विशालकाय रथ की चोरी

बस्तर दशहरा देखने के लिए भारी भीड़, देश-विदेश से पहुंचे लोग

बस्तर दशहरा में निभाई गई निशा जात्रा की रस्म, काला जादू पूजा नाम से है प्रसिद्ध

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHAR RAINI RITUALRATH PARIKRAMA CONCLUDEDबस्तर दशहराबाहर रैनी रस्मBASTAR DUSSEHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.