बागपत में एक दूजे का हाथ थाम ट्रेन के आगे कूदे प्रेमी युगल, युवक की नहीं हो सकी पहचान - SUICIDE IN BAGPAT

बागपत कोतवाली क्षेत्र के अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास की घटना.

बागपत में प्रेमी युगल ने किया सुसाइ़ड.
बागपत में प्रेमी युगल ने किया सुसाइ़ड. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 1:59 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 2:20 PM IST

बागपत : अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास ट्रेन के सामने कूदकर एक प्रेमी युगल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि युवक-युवती एक दूसरे का हाथ थामे रेलवे लाइन के किनारे खड़े थे और ट्रेन आने पर अचानक उसके आगे कूद गए. दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने युवती की पहचान कर ली है, लेकिन युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानकारी देते एसपी सूरज कुमार राय. (Video Credit : ETV Bharat)

ग्रामीणों में चर्चा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है. प्रेम परवान न चढ़ने के कारण दोनों ने सुसाइड कर लिया है. युवती क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली है. युवक आसपास के गांव का नहीं है. बहरहाल युवक-युवती के एक साथ सुसाइड करने के पीछे तरह तरह की बातें ग्रामीण कर रहे हैं.

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि कोतवाली बागपत अंतर्गत अहेड़ा रेलवे फाटक पर युवक और युवती के शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रेन आने पर युवक-युवती पटरी पर आ गए थे. युवक की शिनाख्त के बाद के लिए कुछ लोग पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हैं. शिनाख्त होने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.

