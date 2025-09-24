ETV Bharat / state

यूपी में वर्दीधारी 'दुर्गाओं' का एक्शन; बागपत महिला पुलिस का एनकाउंटर, बहन को गोली मारने वाले को किया लंगड़ा

बागपत: उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस एक्शन में है. बागपत महिला पुलिस की टीम ने मंगलवार की रात अपराधी को घेरते हुए ललकारा. अपराधी ने खुद को घिरा देखकर महिला पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इस पर महिला पुलिस ने दुर्गा का रूप धारण करते हुए अपने बचाव में गोली चलाई और एनकाउंटर में अपराधी को लंगड़ा कर दिया. अपराधी के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जो अपराधी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है, वह बागपत के बड़ौत का रहने वाला आनिस है. उसने अपनी ही नाबालिग बहन पर उस समय गोली चलाई थी, जब पुलिस उसे बाल संरक्षण गृह (CWC) ले जा रही थी. इसमें किशोरी बाल-बाल बच गई थी. लेकिन, आरोपी मौके से फरार हो गया था.

दरअसल, आनिस की बहन कुछ दिन पहले किसी युवक के साथ घर से भाग गई थी. इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की थी. पुलिस ने किशोरी को तलाश लिया था और जरूरी कार्यवाही के लिए उसे सीडब्ल्यूसी लेकर जा रही थी. तभी आनिस ने उस पर गोली चला दी थी.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आनिस की तलाश शुरू कर दी थी. मंगलवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि आनिस सुलतानपुर हटाना गांव के पास छिपा हुआ है. देर रात महिला मिशन शक्ति टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर रितु काजल, सब इंस्पेक्टर गायत्री राजपूत और महिला कांस्टेबल शैली मोरल व रितु यादव शामिल थीं, ने घेराबंदी की.

पुलिस को देखते ही आनिस ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने आनिस को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा. उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.