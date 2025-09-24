यूपी में वर्दीधारी 'दुर्गाओं' का एक्शन; बागपत महिला पुलिस का एनकाउंटर, बहन को गोली मारने वाले को किया लंगड़ा
सीएम योगी के मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस ने एक्शन में आकर अपराधियों को सख्त संदेश दिया कि, अपराध करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा.
बागपत: उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस एक्शन में है. बागपत महिला पुलिस की टीम ने मंगलवार की रात अपराधी को घेरते हुए ललकारा. अपराधी ने खुद को घिरा देखकर महिला पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इस पर महिला पुलिस ने दुर्गा का रूप धारण करते हुए अपने बचाव में गोली चलाई और एनकाउंटर में अपराधी को लंगड़ा कर दिया. अपराधी के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जो अपराधी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है, वह बागपत के बड़ौत का रहने वाला आनिस है. उसने अपनी ही नाबालिग बहन पर उस समय गोली चलाई थी, जब पुलिस उसे बाल संरक्षण गृह (CWC) ले जा रही थी. इसमें किशोरी बाल-बाल बच गई थी. लेकिन, आरोपी मौके से फरार हो गया था.
दरअसल, आनिस की बहन कुछ दिन पहले किसी युवक के साथ घर से भाग गई थी. इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की थी. पुलिस ने किशोरी को तलाश लिया था और जरूरी कार्यवाही के लिए उसे सीडब्ल्यूसी लेकर जा रही थी. तभी आनिस ने उस पर गोली चला दी थी.
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आनिस की तलाश शुरू कर दी थी. मंगलवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि आनिस सुलतानपुर हटाना गांव के पास छिपा हुआ है. देर रात महिला मिशन शक्ति टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर रितु काजल, सब इंस्पेक्टर गायत्री राजपूत और महिला कांस्टेबल शैली मोरल व रितु यादव शामिल थीं, ने घेराबंदी की.
पुलिस को देखते ही आनिस ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने आनिस को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा. उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार 23 सितंबर को बड़ौत की मिशन शक्ति टीम प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि अपनी नाबालिग बहन पर फायरिंग करने वाल अभियुक्त सुतानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड के पास मौजूद है. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की.
आरोपी ने खुद को घिरा देखकर पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. उपचार के लिए आरोपी को अस्पताल ले जाया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा व कारतूस व खोका कारतूस भी बरामद हुआ है.
यूपी में महिला पुलिस का पहला एनकाउंटर: उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पुलिस ने कुशीनगर जिले में एनकाउंटर किया था. अक्टूबर-2023 में हुए इस एनकाउंटर में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी इमाम-उल उर्फ बिहारी एक कुख्यात तस्कर था जो 12 मामलों में वांछित था. टीम में सब-इंस्पेक्टर प्रिंसी पांडे, चंदा यादव और कांस्टेबल संगीता यादव, प्रियंका सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थीं.
